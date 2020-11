Da ieri, 5 decessi a Manfredonia di cittadini “positivi al COVID”

(statoquotidiano, 28 novembre 2020). Manfredonia. Risultano 5 cittadini residenti e/o nativi di Manfredonia deceduti da ieri, 27 novembre, risultati positivi al nuovo coronavirus. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. Ad eccezione di un caso, l’età varia dai 74 ai 92 anni.

Come riportato ieri, in attesa dell’odierno aggiornamento dei dati (che potrebbe comunque non arrivare, in considerazione del fine settimana), al 26 novembre 2020: “come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale di Manfredonia è di 736, di cui 543 positivi“.