Ecco “Apple man”, secondo singolo della ElettroPop EkynoxX

“Apple man” è il secondo Singolo della Band ElettroPop EkynoxX, estratto dall’Album “Gravità Zero” cui fa parte l’artista sipontino Giovanni La Tosa Sound estremamente “electro”, brioso e divertente. Quasi una “track giocattolo” per esprimere un concetto impegnato ma in maniera scherzosa: la dipendenza dagli smartphone.

La domanda che suggerisce la canzone è: siamo Noi a gestire il nostro dispositivo, o è questo strumento a prendere il sopravvento sulle nostre vite, sostituendosi alle nostre peculiari competenze e attitudini umane? E’così che “Apple man” viene visto come un Supereroe: la soluzione a tutti i nostri problemi. Non a caso il ritornello (che diventerà presto un tormentone per chi lo ascolta) prende la forma di uno Slogan che rimanda alle sigle dei cartoni animati dei nostri supereroi preferiti.

https://youtu.be/_kZdfy-U4J8