Manfredonia. “Ora tocca a noi: sussidiarietà e istruzione per lo sviluppo”

Manfredonia, 28 novembre 2020. Nessun Paese, territorio o città sono mai riusciti a creare prima un tessuto produttivo sostenibile e inclusivo e poi una Comunità partecipativa. Solo da una comunità forte e solidale si possono sviluppare e far funzionare al meglio istituzioni pubbliche e economia. Questo è particolarmente vero per la città di Manfredonia, che da molti anni la forza dei legami sociali si è fortemente indebolita ed è prevalso un modello di rapporto tra cittadino e istituzioni pubbliche totalmente assente o basato semplicemente su scambi più o meno leciti.

Bisogna in questo momento storico e epocale, nel quale ad una crisi sanitaria si sono aggiunte una crisi economica e sociale senza precedenti, ritrovare il senso della partecipazione collettiva che è l’unica strada che ci consentirà di pianificare e progettare il futuro.

Il Noi deve sostituire l’individualismo e l’emarginazione sociale, se non ritorniamo ad agire come collettività nessuno sarà escluso da un ulteriore impoverimento economico e sociale. Il bisogno di sussidarietà, cioè di tornare ad una comunità vitale e propositiva che la pandemia da Covid 19 ha ulteriormente esaltato, diventa allora l’unica soluzione ai principali problemi della città, quali le enormi disuguaglianze, la povertà assolta di tantissime famiglie, il lavoro che manca, l’esclusione e l’amarginazione di donne e giovani. E’, questa l’ora più buia per Il Paese e per la nostra città, un terzo delle attività produttive della città rischiano la chiusura definitiva e, per evitare tutto questo è necessario che la parte della città che non ha avuto nessun effetto dalla pandemia continui e accresca la sua capacità di consumo e, penso in particolar modo a chi ha un lavoro pubblico e, a chi detiene gran parte della ricchezza accumulata proveniente da rendite economiche e dinastiche. E’, l’ora del bisogno per molti e. a riequilibrare dovrà essere l’altra parte della città che ha avuto molto dalla città.

Il grande tema da affrontare è il lavoro per tutti, non esiste peggiore povertà di quella che priva del lavoro e della dignità del lavoro, il lavoro deve essere una dimensione irrinunciabile della vita sociale (cit. Papa Francesco) e, la comunità e l’istruzione devono trovare le soluzioni possibili.

L’attuale crisi sanitaria ha accentuato le disuguaglianze e l’esclusione sociale, penalizzando i lavori precari, gli autonomi, le donne e i giovani, quest’ultimi pagano il prezzo più alto.

L’Istruzione è alla base dei processi di sviluppo sociale ed economico di un Paese, così come di un territorio e, su questo pilastro fondamentale che bisognerà agire in futuro per dare speranza concreta di rinascita alla città, attraverso di essa è sicuro che usciremo dall’attuale catastrofica traiettoria.

Il livello di istruzione riveste un peso determinante nello spiegare i processi di crescita economica, l’accumulazione del capitale umano alimenta l’efficienza produttiva. Edmund Phelps notava fin dagli anni sessanta come l’acquisizione di un livello avanzato di conoscenze sia condizione essenziale per innovare e per adattarsi alle nuove tecnologie. La dotazione di capitale umano assume un valore cruciale poiché promuove la generazione e la diffusione di nuove idee che danno impulso al progresso tecnico; migliora le prospettive di remunerazione e accresce l’incentivo all’ulteriore investimento in capitale umano.

Secondo alcune stime, il rendimento sociale dell’istruzione è superiore al rendimento privato, cioè ai più elevati benefici di cui gode chi possiede un maggiore e migliore istruzione.

Una buona istruzione incide sull’efficienza delle imprese e sulla creazione di start up innovative, pone le condizioni per la creazione di nuove e più innovative aziende più adatte a sospingere lo sviluppo economico ed occupazionale e limita ed elimina le posizioni di rendita.

La diffusione di elevati livelli di istruzione si associa, altresì, a migliori condizioni di salute e ad un aumento della speranza di vita, in quanto può indurre comportamenti meno rischiosi e una maggiore capacità di elaborare informazioni utili alla prevenzione e all’accesso di cure disponibili.

Ormai non vi è alcun dubbio che l’istruzione e la sua qualità è uno dei più importanti capitali di un’azione di riforma volta a modificare il suo contesto al fine di garantire una dotazione di capitale sociale al nostro territorio adeguata e, consentirebbe di rimettere in moto il processo di crescita economica e occupazionale necessaria a creare benessere.

Se a breve tutti insieme intraprenderemo la strada della sussidarietà e dell’istruzione di qualità, allora si che per la città si prospetta una nuova primavera per tutti.

Nicola di Bari