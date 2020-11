Manfredonia. Scuole aperte o chiuse? “L’ambito nel quale la Commissione opera”

LA COMMISSIONE straordinaria al comune, messa sotto attacco, ha risposto alle mail inviate con le quali si chiedeva la chiusura delle scuole d’infanzia e primarie, con una lettera inviata a ciascun mittente della mail, nella quale pur esprimendo comprensione per “le preoccupazioni esternate”, fornisce una sintesi del “quadro normativo di riferimento per meglio comprendere l’ambito nel quale questa Commissione straordinaria opera”.

E DUNQUE: l’ordinanza del 28 ottobre 2020, n. 407, del presidente della Regione Puglia con la quale ha disposto che le “le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori”. Il 3 novembre 2020 contrordine del Dpcm che disponeva che “L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza”. La Regione Puglia in risposta ai Tribunali amministrativi della Puglia di Bari e Lecce che avevano sospeso l’efficacia l’ordinanza n. 407, ha replicato con l’ordinanza n. 413 del 6 novembre 2020 con la quale prevede che “le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione garantiscano il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati, coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza”.

“UN PROVVEDIMENTO che – esplicita la Commissione straordinaria – consente quindi di contemperare le esigenze e le preoccupazioni delle famiglie che ritengono utile tenere a casa i propri figli al fine di non sottoporli a ipotetici rischi di contagio, con le esigenze e le necessità di quelle famiglie che non considerano la scuola tra le cause principali di contagio e ritengono, pertanto, più utile far svolgere l’attività scolastica dei figli in modalità tradizionale. Resta ferma la possibilità per i dirigenti scolastici di sospendere temporaneamente l’attività didattica in presenza di alcune classi o alcuni plessi scolastici, nel caso vengano rilevati singoli casi di contagio”.

PERTANTO “la chiusura generalizzata delle scuole potrebbe essere giustificata – determina la Commissione – solo in presenza di un aumento generalizzato, incontrollato e non diversamente fronteggiabile dei contagi nell’ambiente scolastico o nell’ambito del territorio comunale”.

Michele Apollonio