OPI Bari “Non ci sono Infermieri in Puglia? Tutta colpa della Regione”

Bari, 28/11/2020 – (AssoCareNews) Il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bari, Saverio Andreula, interviene sul Concorso Infermieri Puglia (566 posti), sospeso dal Governatore Michele Emiliano prima delle elezioni regionali. “Tutta colpa loro, la selezione si poteva fare come in Emilia Romagna, ma hanno preferito rinviare e ora siamo nei guai per mancanza di personale infermieristico, che come dice l’assessore Pier Luigi Lopalco è più prezioso dell’oro in questa fase di Pandemia da Coronavirus” – spiega il responsabile dell’OPI Barese.

Al Concorso è legata strettamente la Mobilità intra ed estra-regionale (566 posti totali) pure questa bloccata non si sa per quale ragione. Infatti, le due distinte graduatorie sono già state ufficializzate, ma si continua a voler assumere dagli Avvisi Pubblici e attraverso altre formule legislative pur di non richiamare in Puglia gli Infermieri che da anni cercano di tornare in patria. La Regione, secondo Andreula, da una parte si lamenta, dall’altra non fa nulla per rimediare ai suoi errori. E ora in Puglia regna il caos, con quasi tutte le provincie in rosso.(AssoCareNews)