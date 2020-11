“Quando il maestro Rico Garofalo portò lo Zecchino d’Oro a Foggia”

“Gent.ma Redazione, mi chiamo Riccardo Garofalo.

Di solito nel mese di novembre di ogni anno c’è un appuntamento i cui protagonisti che sono i bambini non perdono per nessun motivo. Mi riferisco allo Zecchino d’Oro, la manifestazione canora che tra gli anni sessanta e settanta visse i suoi momenti di maggior successo. Purtroppo quest’anno, causa pandemia, per la prima volta non andrà in onda ma sarà rinviata nel mese di maggio 2021.

Ma a quanti bambini è capitato l’occasione di partecipare allo Zecchino d’Oro con il mitico presentatore Mago Zurlì, al secolo Cino Tortorella, che sicuramente i più grandi di età ricorderanno? Certamente non molti. Eppure il maestro Rico Garofalo nel settembre del 1967, riuscì a convincere il mitico Mago Zurlì, di passaggio per Foggia, ad organizzare uno spettacolo canoro con i bambini della nostra città. Il maestro Garofalo amico del noto presentatore gli disse: “Cino, perché non improvvisiamo un piccolo Zecchino d’oro”? Mago Zurlì in un primo momento rimase perplesso poi a seguito delle insistenze di mio padre disse: “Va bene Rico, ma lo faccio solo per te”.

Furono scelti diversi bambini che dovevano esibirsi, compreso il sottoscritto all’epoca sette anni. Ricordo perfettamente l’emozione che provai davanti al noto presentatore e la simpatia con cui riuscì a mettermi a mio agio prima della esibizione di “Popoff”, canzone vincitrice di quella edizione cantata da Valter Brugiolo: “Sono convinto, disse il noto presentatore, che sarai altrettanto bravo”. Lo spettacolo fu un successo perché riuscì a trasmettere al numeroso pubblico presente quelle emozioni che di solito lo Zecchino d’oro offriva attraverso la televisione. Così grazie al Maestro Rico Garofalo la nostra città ebbe il suo Zecchino d’Oro per la gioia dei tanti bambini che vi parteciparono.

Allego due foto di cui una noi bambini con Mago Zurlì e alle spalle il maestro Rico Garofalo e una il sottoscritto che canta”.