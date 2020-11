Riccardi: “Manfredonia sta morendo per inerzia”

Manfredonia, 28/11/2020 – “Le palme di Manfredonia sono lโ€™emblema della situazione attuale della nostra cittร . La loro sofferenza, ๐—น๐—ฎ ๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ฒ ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฒ, ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐˜€๐—ถ๐—บ๐—ฏ๐—ผ๐—น๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ณ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ ๐˜€๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ผ. Che la battaglia al punteruolo rosso, il parassita che le minaccia da tempo, fosse difficile, lo sapevamo. Eppure qui da noi il terribile coleottero non ha avuto vita facile, grazie ad un manipolo di operatori LSU che anni fa aveva sposato con amore questa sfida. Con lโ€™arrivo dei commissari, purtroppo, cโ€™รจ stato lโ€™abbandono dei trattamenti alle palme, per ragioni non comprensibili, come molte cose che accadono nel palazzo.

๐—ก๐—ผ๐—ป ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ฒ, ๐—ฎ๐—ฑ ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐—ผ, ๐—ฒฬ€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚ฬ€ ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ฎ ๐—ฎ๐—น๐—นโ€™๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—–๐—ข๐—ก ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ, sostenuto da centinaia di cittadini, di provvedimenti piรน stringenti per limitare i contagi da Covid-19, fino ad ipotizzare la chiusura delle scuole. La leggerezza della risposta รจ disarmante, perchรฉ si sostiene non vi sia nessuna emergenza sanitaria e che il numero dei contagiati, ad oggi 543, o le 38 vittime sipontine di questa seconda ondata, oppure le strutture sanitarie oramai al collasso da tempo, con i malati gravi stipati nei pronto soccorsi degli ospedali della provincia di Foggia, siano il frutto della nostra immaginazione.

Sarebbe utile conoscere e rendere pubbliche le citate interlocuzioni con gli organi del Dipartimento di Prevenzione dellโ€™ASL, cosรฌ come ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฒ ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—น๐—ฒ ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฒฬ€ ๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ ๐—น๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—ฒ e dispone di particolari poteri che molti sindaci hanno saputo interpretare, senza lโ€™annullamento dei provvedimenti da parte di nessun Tribunale Amministrativo. Tra lโ€™atro la Commissione Straordinaria si contraddice, vista lโ€™ordinanza n. 21/2020, emanata proprio in qualitร di autoritร sanitaria durante la prima ondata di Covid.

Qualche mio buon amico mi ha detto: โ€œCredo sia il caso di smetterla di dare addosso a quei poveri commissariโ€. Premesso che sulla loro povertร avrei molti dubbi, visti i compensi e i rimborsi di cui godono, qui il problema non sono loro, ma quello che rappresentano o dovrebbero rappresentare: ๐˜€๐—น๐—ผ ๐—ฆ๐—ง๐—”๐—ง๐—ข.

Dopo anni di caccia alle streghe, di una politica rancorosa, e di diversi personaggi politici che hanno inquinato la comunitร amministrativa con esposti, denunce e attacchi personali, lo Stato anzichรฉ venire a combattere il sistema criminale locale, ha operato una discutibile operazione di politica giudiziaria. ๐—ฆ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฒ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—น๐—ฒ, ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ ๐—ณ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ, ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜‚๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐—ฎ๐—น ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—บ๐—ฎ๐—ณ๐—ถ๐—ผ๐˜€๐—ผ. Invece, non avendo alcun elemento, si รจ preferito infarcire una relazione piena di grossolani errori, di inesattezze e false narrazioni, buttando fango e umiliando unโ€™intera cittร . E tutto questo, mentre molti protagonisti delle vicende piรน nefande che hanno riguardato la politica sipontina si sono defilati, pur se chiamati in causa personalmente, senza un briciolo di dignitร . Per i magistrati, ho dovuto pagare personalmente anche per i presunti rapporti di parentela o di amicizia di certi personaggi che oggi si sentono santi e al di sopra delle parti, come se il problema fossi io e non loro.

๐—Ÿ๐—ผ ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—พ๐˜‚๐—ถ ๐—ต๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐˜€๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—บ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ถ ๐—น๐—ฎ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ, ๐—ต๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐˜€๐—ผ ๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ผ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ e ha mandato tre dei suoi funzionari. A noi cittadini di Manfredonia non puรฒ non interessare cosโ€™hanno trovato e cosa stanno facendo: a noi lo Stato, per forza e autorevolezza, deve darci delle risposte, deve essere imparziale, deve essere presente, si deve occupare delle nostre ansie, delle nostre paure, del nostro futuro.

Invece, tra commissariamento prefettizio e commissione straordinaria, stiamo a circa 18 mesi di gestione amministrativa di cui si sa poco o nulla. Sรฌ, perchรฉ Piscitelli e la Crea sono qui fin dallโ€™inizio ed il risultato รจ inqualificabile da tutti i punti di vista. ๐—œ๐—ป ๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ, ๐—ฝ๐˜‚๐—ฟ ๐˜€๐—ผ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ถ, ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—ฎ๐—น๐—ฐ๐˜‚๐—ป๐—ผ ๐—ผ, ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐—บ๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐—ถ, ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ; molti provvedimenti amministrativi sono adottati senza la pubblicazione di atti deliberativi; su molte progettualitร del passato nulla รจ dato sapere, come ad esempio lโ€™elisuperficie in zona industriale, il Treno tram, il Progetto Pesca, La casa della salute, la bonifica dellโ€™ex sito Enichem, la riqualificazione urbana. Chi sta prendendo decisioni? E quali?

Ed ancora, ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐—บ๐—ฎ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐˜‚๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐—น๐—ถ ๐—ป๐—ถ๐—ฑ๐—ผ ed al titolare non viene consentito un incontro per evitare lโ€™interruzione di questo importante servizio? ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ฒฬ ๐˜€๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐˜‚๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—นโ€™๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—”๐—ฆ๐—˜ ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐˜€๐—ฝ๐—ถ๐—ฒ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ป๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ? E su quali basi si sceglie il nuovo amministratore e con quale procedura? Ed ancora, perchรฉ in due occasioni il personale somministrato dalle societร interinali allโ€™ASE, al netto del personale ex mercato ittico, non รจ stato sorteggiato cosรฌ come avveniva sempre ed alla luce del sole con la precedente amministrazione? ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ฒฬ ๐—ฏ๐—ถ๐˜€๐—ผ๐—ด๐—ป๐—ฎ ๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ด๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ ๐—ถ ๐—บ๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐˜๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฑ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐˜‚๐˜€๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐˜€๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ถ ๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—บ๐—ถ ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐˜๐˜‚๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ? Le questioni sono tante, troppe, ed รจ anche lโ€™approccio che infastidisce.

Visto che ad oggi durante la gestione della Commissione Straordinaria non risulta essere stato fatto praticamente nulla e con molta probabilitร chiederร una proroga, ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—บ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฎ๐˜ƒ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ, ๐˜€๐˜‚๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐˜‚๐—ป๐˜๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ฒ, ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐˜๐—ฎ ๐—ณ๐—ถ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ, per evidenti inadempienze”.