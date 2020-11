San Severo, esplosione in fabbrica fuochi artificio: due feriti

San Severo, 28/11/2020 – (lapresse) Un’esplosione si è verificata in un laboratorio di fuochi d’artificio a San Severo di Foggia. Il bilancio dei feriti, secondo quanto riferiscono i carabinieri, è di due persone portate in ospedale. I vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l’area. (lapresse)