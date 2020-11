“Sì, io #comprosanseverese”. Iniziativa per far ripartire le attività locali

San Severo, 28 novembre 2020. “Come già accaduto durante il primo lockdown, ancora una volta San Severo Siamo Noi promuove un’iniziativa a sostegno delle attività commerciali locali, in modo da sensibilizzare tutta la cittadinanza, promuovendo e sostenendo i negozianti e le attività della nostra città in vista delle festività e soprattutto degli acquisti natalizi.

L’iniziativa si chiama #comprosanseverese: diventa fondamentale sostenere il nostro territorio, già estremamente in affanno a prescindere dall’emergenza Coronavirus, che ormai da troppi mesi affligge tutto il mondo. Bisogna ancora una volta agire quanto prima affinché la nostra realtà riparta e quindi comprando e sostenendo i commercianti sanseveresi ed evitando ad esempio gli acquisti online. Recarsi e acquistare in qualsiasi attività della nostra città, può essere un modo estremamente semplice per contribuire, tutti insieme, alla ripresa economica di San Severo: ognuno di noi può contribuire, nel suo piccolo, anche con poco, alla ripartenza del nostro paese!

Noi in primis cercheremo in tutti i modi di dare il nostro contributo con idee ed iniziative, atte a ripartire e chiediamo inoltre a tutti i nostri concittadini di farci pervenire le loro idee che, una volta elaborate, saranno poi inoltrate a commercianti e amministrazione comunale. Inoltre informiamo che sin da subito mettiamo a disposizione gratuitamente la nostra pagina Facebook per tutte le attività commerciali che vorranno sponsorizzare i propri prodotti e servizi. Una vetrina per promuove e far conoscere la propria attività. Collaborare tutti insieme è un punto cardine da cui partire! Ognuno di noi può fare la sua parte!! Aiutiamo il nostro territorio a rinascere. Aiutiamo il nostro territorio a ripartire. Solo insieme possiamo farlo!”.