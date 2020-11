Tamponi in auto: attivi nel Barese 14 postazioni drive through

Bari, 28 novembre 2020 – Il Dipartimento di prevenzione ha potenziato l’attività di screening anti Covid in tutto il territorio della ASL Bari. Sono attualmente attivi 14 drive through tra Bari e provincia, dove è possibile eseguire il tampone direttamente in auto. La nuova e capillare organizzazione dei punti tampone è in linea con la attuale curva epidemiologica e risponde alla esigenza di prevenzione e tutela della salute della comunità. Aumenta così la capacità di esecuzione di tamponi, ma anche la presenza di presidi sanitari la cui attività è fondamentale nel contrastare la pandemia, in territori vasti e densamente popolati.

A Bari sono operative 3 postazioni drive through: una nella sede dell’ex CTO, un’altra presso l’Ospedale Di Venere a Carbonara e la terza all’interno della Fiera del Levante attivata da Dipartimento di prevenzione insieme a Protezione civile regionale con il supporto logistico di Esercito e Marina Militare, nell’ambito della operazione “Igea” voluta dal ministero della Difesa. In Fiera operano due team, ognuno dei quali è composto da un medico e due infermieri della Marina militare, coordinati dai tecnici dal Dipartimento. Il personale medico è affiancato da personale logistico che si occupa di servizio d’ordine a tutela degli utenti.

Nell’area nord sono attivi 4 drive through nei comuni di Altamura, Gravina, Grumo Appula e Molfetta. Anche a Grumo l’attività di screening è stata attivata nelle scorse settimane con il supporto dei militari della Marina Militare. Mentre a Gravina il servizio si svolge negli spazi della Fiera, messa a disposizione dall’amministrazione comunale, con personale del Dipartimento di Prevenzione Area Nord della Asl Bari.

Nell’area sud sono operative 7 postazioni per i test molecolari nei comuni di Cassano delle Murge, Noicattaro, Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Gioia del Colle, Conversano e Monopoli. Il drive through di Conversano è gestito in sinergia con l’Esercito che ha messo a disposizione un ufficiale medico e due sottoufficiali infermieri che eseguono i tamponi insieme a personale della Brigata Pinerolo. A Monopoli, l’ultima postazione attivata nelle scorse ore, ad effettuare il servizio è la cooperativa Aliante, incaricata dalla direzione del Dipartimento di Prevenzione.

Tutte le aree attrezzate per i tamponi in auto sono dotate di segnaletica dedicata per guidare gli utenti in percorsi sicuri e differenziati che facilitano anche i tempi e le modalità di erogazione del servizio.

L’accesso ai drive through avviene esclusivamente su prenotazione tramite il Dipartimento di prevenzione.

Di seguito il link per informazioni su indirizzi e orari delle postazioni

https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/tamponi