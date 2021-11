Al Paladileo “Una schiacciata contro la Violenza”

Foggia, 28 novembre 2021. Svoltosi, al grido: Viva la solidarietà, lo sport, la voglia di stare insieme senza distinzione di Genere e Orientamento Sociale di appartenenza, in un Palazzetto dello Sport gremito ma sempre rispettando le rigorose ma necessarie normative anti-Covid, nella mattinata di domenica 28 novembre 2021, presso il “Pala Dileo” a Cerignola, a una manciata di chilometri dal Capoluogo Dauno, con tempo fresco ma riscaldato dalla voglia di esserci, il Primo Torneo di Volley organizzato dai Giovani Democratici della medesima città, dal titolo: “Una schiacciata contro la violenza”.

Momento di condivisione e raccolta fondi per contrastare la Violenza di Genere.

L’iniziativa si inserisce in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si svolge il 25 novembre di ogni anno, con varie eventi culturali lungo tutto lo Stivale.

Lo Sport, l’attività agonistica fatta da ragazzi e ragazze insieme, uomini e donne, visti non come ostacolo alla crescita della persona, ma anzi come peculiare e straordinario veicolo di valori positivi, in cui ancora una volta, si rimette in evidenza la resilienza, dedizione e lo spirito di abnegazione che ogni donna può e deve avere.

Il tutto affinché su di loro, vittime di violenze soprattutto all’ interno delle mura domestiche, complici anche i periodi di Lockdown trascorsi, “restino sempre accesi i riflettori” e si creino Centri ad hoc per interventi atti a prevenire questi gravosi eventi che sconvolgono l’ equilibrio della famiglia, importante contenitore di una società sana, solida, speranzosa.

Silenzio che può essere spezzato con l’impegno di ciascuno di noi, parlando, dialogando con i propri vicini o chiedendo aiuto ai Centri appositi, ha voluto sottolineare il Primo Cittadino di Cerignola, Francesco Bonito, durante il suo breve intervento, prima di “lasciare la palla” al campo da gioco e alla Solidarietà, quella con la s maiuscola.

Idee ribadite anche dall’ Assessore alla Cultura Rossella Bruno e dai Consiglieri Vincenzo Sforza e Matteo Conversano, nonché dalle autorità religiose presenti.

Queste ultime hanno voluto portare testimonianza tangibile come, soprattutto nei centri giovanili parrocchiali, ragazzi e ragazze si confrontano, si divertono, magari si battibeccano anche, ma sempre stando insieme e mai da soli.

Filo conduttore: Lo sport come porto sicuro, forte momento, soprattutto in questo periodo, di aggregazione sociale per dare, forti e convinti, una schiacciata contro la violenza.

L’incasso della mattinata, circa tremila euro, con banchetto – raccolta fondi appositamente allestito, è stato devoluto interamente al C.A.V. (Centro Antiviolenza) “Titina Cioffi” di Cerignola, punto di riferimento per il nostro territorio a supporto delle donne. Marco Bonni’