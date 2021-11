“Habemus Syndĭcus” [Abbiamo il Sindaco] è il titolo dell’ultimissimo disegno satirico di Francesco Granatiero.

Si tratta di una illustrazione umoristica, che, come si può ben vedere, ironizza benevolmente sulla netta vittoria di Giovanni (detto Gianni) Rotice al ballottaggio (Elezioni Amministrative – Comune di Manfredonia) del 21 novembre 2021 e, dunque, sulla ormai storica chiamata telefonica di congratulazioni da parte di Silvio Berlusconi al nuovo sindaco della Città di Manfredonia ed al consigliere regionale Giandiego Gatta.

Telefonata in cui, come è noto, il Cavaliere si è complimentato vivamente con Rotice e Gatta <<per l’importante risultato ottenuto in una città governata ininterrottamente da più di venticinque anni dalla sinistra>>.

Nell’appena menzionata vignetta sono raffigurati, pertanto, i seguenti personaggi (da sinistra a destra): Giovanni Rotice, Giandiego Gatta, Silvio Berlusconi ed il Re Manfredi o, per essere più precisi, il mezzo busto bronzeo (quello collocato nel “Palazzo San Domenico”) del fondatore della nostra Città.

Francesco Granatiero (Manfredonia 1971).

Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira. E’ il principale studioso di Antonio Manganaro (tra i più importanti disegnatori satirici italiani della seconda metà del sec. XIX).

Dal luglio 2014 è stato chiamato a collaborare (in qualità di esperto di Storia della satira) al prestigioso mensile on-line “Buduàr – Almanacco dell’arte leggera” diretto da Dino Aloi ed Alessandro Prevosto. Delle sue molteplici attività si sono interessate, negli anni, testate locali e nazionali (sia su carta che on-line).