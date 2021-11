LA VIOLENZA SULLE DONNE

Il capo chino dall’umiliazione copre le ferite sul volto che con il trucco non

riesce a fare. Non è abituata a coprire i lividi sugli occhi, ma ad evidenziare il particolare

colore dell’iride. Non è abituata a coprire i segni rossi delle dita sulle guance, ma a colorarle

di un lieve rosa. Non è nemmeno abituata a coprire i tagli sulle labbra, che prima di allora

erano sempre aperte in un sorriso. E poi delle urla squarciano l’aria un’altra volta, prima di cessare per sempre.

Quelle grida di aiuto, se si tende bene l’orecchio, si sentono ancora quando qualcuna viene molestata, violentata e ferita sia fisicamente sia psicologicamente.

Quei vistosi tacchi rossi che marciano per la strada si dovrebbero indossare nelle occasioni speciali, nelle feste più belle, con un rossetto abbinato. Quel rosso dovrebbe essere simbolo di vitalità e passione, non il ricordo del sangue versato mentre un’anima viene violentemente strappata via dal suo corpo per sempre.

Il “sesso debole” però se l’è cercata, e lo fa ancora quando subisce qualsiasi violenza, perché gli uomini non devono essere educati al rispetto e le donne devono farsi trattare come bambole di pezza, da buttare appena si è stufi.

L’uomo oggi dispone delle migliori tecnologie, è in grado di fare quello che un tempo era ritenuto l’impossibile, ma la vera cosa impossibile da fare sembra sia lasciar andare l’odio che uccide.

Testo di Alessia Santamaria