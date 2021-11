Non ha neanche bisogno di guardarsi allo specchio, anzi, quasi le fa ribrezzo vedere il suo corpo ricoperto dai lividi e graffi; nella sua mente è ancora vivido il modo in cui le stringeva forte i polsi bloccandola contro il muro, gli insulti che le urlava addosso e lo schiaffo dato prima di lasciarla finalmente andare.

Le sue mani tremanti sanno ormai a memoria cosa fare: quale trucco usare e dove, mentre nemmeno prova a inventare una scusa da dire ad altri per giustificare i suoi segni. Come direbbero in molti, la «colpa sarebbe solo sua, perché se un uomo la violenta lei se l’è cercata -non dovrebbe mettere vestiti “scollati”-, o se viene picchiata c’è sempre un motivo

valido». E le fanno pensare che se denunciasse le andrebbero tutti contro cercando di minimizzare la cosa o giustificando i comportamenti violenti.

Queste stesse persone poi l’8 marzo regalano alle proprie mogli o fidanzate le mimose, dicono loro “ti amo” e ripetono quanto siano speciali, e finita la festa, il giorno dopo ritorna tutto alla “normalità”.

Non prova neanche più a fingere di sorridere, nessuno nota i suoi occhi spenti o quegli sguardi silenziosi che gridano «aiuto», dovrebbe fare l’attrice per come riesce a fingere che vada tutto bene.

Il mondo è ingiusto, dicono alle ragazze come si devono vestire o di evitare alcuni atteggiamenti, ma nessuno dice ai ragazzi che le donne non vanno toccate o prese in giro, ma solo rispettate. La violenza sulle donne è un vile atto di vigliaccheria che testimonia quanto l’uomo possa essere piccolo di fronte ad essa. L’uomo che alza le mani non ama, bisogna ricordarlo sempre.

Testo di Rosa Santamaria