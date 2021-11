Monte Sant’Angelo, rigenerazione Piazza D’Angiò: necessario controllo cittadini

Statoquotidiano.it, Monte Sant’Angelo (Fg), 28 novembre 2021. In questi anni l’Amministrazione d’Arienzo si è concentrata esclusivamente sui lavori pubblici, utilizzando per la maggior parte delle opere i finanziamenti lasciati dalle precedenti Amministrazioni comunali.

Con i propri comunicati il Sindaco d’Arienzo ha esaltato la sua azione amministrativa, richiamando essenzialmente i tre interventi di rigenerazione di Corso Garibaldi, di Piazza Beneficenza con annessa Villa comunale e di Piazza Carlo d’Angiò.

Ma qual è la verità che quei comunicati hanno teso a nascondere? La verità è che si tratta di tre finanziamenti ricevuti dalle Amministrazioni comunali Ciliberti e di Iasio (Contratto di Quartiere e Ente Parco con deliberazione n. 8 del 16 marzo 2015).

Come sono stati gestiti i primi due progetti dal Sindaco d’Arienzo? Non è esagerato dire che sono stati gestiti con molta approssimazione e superficialità, che non sono sfuggite all’attenzione di molti cittadini che hanno espresso liberamente i loro rilievi e le loro critiche.

Infatti,

· la realizzazione del progetto di rigenerazione di Corso Garibaldi è durata quasi due anni, non per colpa dell’impresa esecutrice, ma per l’incertezza della Giunta comunale, che peraltro “ha deturpato” la linearità della soluzione tecnica adottata con la predisposizione di un “misero fontanino inattivo” e con la collocazione di una statua sbilenca di San Michele su un pezzo di colonna a mo’ di segnaletica stradale.

· L’esecuzione del progetto di rigenerazione di Piazza Beneficenza con annessa Villa Comunale si è risolto in un cantiere senza fine, tuttora aperto, a ritmo lentissimo, nonostante la scadenza del contratto.

Come i cittadini hanno notato, due gestioni di due lavori pubblici che per due anni hanno danneggiato gli operatori economici della Zona Storica e che hanno limitato la vita sociale dei nostri giovani.

· L’assegnazione dei lavori di rigenerazione di Piazza Carlo d’Angiò, mediante gara di appalto, alla ditta Ciuffreda ci fa ben sperare, a condizione che il Sindaco d’Arienzo sia capace questa volta di fare le scelte del caso con una certa tempestività. Diversamente, un’altra stagione turistica con quella Piazza “in condizione di cantiere aperto” sarebbe un altro danno incalcolabile per l’economia turistica della nostra Città.

Pertanto, lo Schieramento Civico “La Rinascita Possibile” invita tutti i cittadini ad esercitare il proprio legittimo controllo sull’esecuzione dei lavori nell’interesse di tutta la Comunità.

(Schieramento civico “La Rinascita Possibile”)