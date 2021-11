Ottima sestina del Manfredonia calcio al San Marco (FOTO – VIDEO)

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 28 novembre 2021. Il Manfredonia rifila ben 6 reti al San Marco, con una tripletta di capitan Trotta che raggiunge quota 100 goal segnati in campionato ed una doppietta di Monopoli e la rete di Prota, raggiungendo, quindi, quota 20 punti in classifica, con una gara da recuperare, quella casalinga con il Corato, sospesa per nebbia.

E’ proprio il capitano che sblocca il risultato, dopo appena due minuti di gioco con una conclusione a mezz’aria da fuori area che coglie impreparato l’estremo difensore ospite. Il San Marco incassa il colpo e cerca di reagire ma la reazione appare tiepida. Al 35’ è ancora Trotta a rendersi pericoloso, questa volta in area di rigore ma la sua conclusione è respinta di pugni dal portiere. Al 43’ è il solito Trotta, in gran spolvero per la recente nascita del suo primogenito Daniel che segna il suo secondo goal, con un tiro non irresistibile che beffa il portiere, ancora una volta disattento. Un minuto di recupero ed il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi a sorseggiare un provvidenziale tè caldo in una giornata particolarmente fredda e piovigginosa.

Si torna in campo per la seconda frazione ed è Michele Prota, relegato da Mr Cinque in difesa, che incrementa lo score al 11’, segnando la terza rete. Si giunge al 27’ ed è Stoppiello, penetrato in area di rigore, a crossare al centro dove si fa trovare pronto Trotta che di testa segna la sua terza rete, quindi, il suo centesimo goal in campionato.

Girandola di sostituzione per il Manfredonia, con Mr Cinque che manda in campo il prodotto talentuoso del settore giovanile del Manfredonia sui quali la società scommette e spera di poter costruire il futuro: il 2002 Di Martino ed i 2004 Guerra e Lauriola che cercano di mettersi subito in evidenza.

E’ Monopoli a segnare le ultime due reti, al 35’ e 46’ della riprese, siglando, quindi, la sua prima doppietta personale, con cui manda in archivio una gara ampiamente dominata dal Manfredonia, già con la testa alla prossima gara nella quale l’avversario di turno sarà il Barletta a punteggio pieno a quota 37 punti in classifica.

Antonio Castriotta

IL TABELLINO

MANFREDONIA CALCIO 1932 – ASD San Marco 6-0

Reti: 2’ pt Trotta (M), 43’ pt Trotta (M),11’ st Prota, 27’st Trotta (M), al 35’ st Monopoli (M), al 46’st Monopoli (M).

MANFREDONIA CALCIO 1932: Mascolo, Manna (30’st Ciuffreda), Morro, Laboarda (25’st Eletto), Colangione, Prota (30’st Di Martino), Trotta (33’st Guerra), Cicerelli, D’Imperio, (38’st Lauriola), Stoppiello, Monopoli.

A disposizione: Sarri, Guerra, Lauriola, Ciuffreda, Di Martino, Salvemini, Eletto, Ingredda, De Battista.

Allenatore: Francesco Cinque

ASD San Marco: Musco, Grifa (10’st Bevilacqua), Cristofaro, Cercone, Fiorentino, De Cesare, Perrone, Menicozzo, Salerno (30’st Vincente), Coco, Ruggieri.

A disposizione: Gaeta, Augelli, Fratino, Bevilacqua, Iannacone, Polignone, Vicente, Iannacone, Fredoni.

Allenatore: Antonio Parisi

ARBITRO: Salvatore Montanaro (Taranto). Assistenti: Francesco Di Muzio (Foggia), Andrea Maizzi (Lecce).

NOTE – Ammoniti: Laborda (M), Menicozzo (S), Coco (S), Ruggieri (S), Polignone(S).

Espulsi: Nessuno

Rec: 1’pt e 3’st