Spettacolo allo Zaccheria. Pokerissimo del Foggia alla Vibonese, 5-2

StatoQuotidiano.it Foggia, 28 Novembre 2021. Basta un primo tempo scintillante di vero stampo zemaniano al Foggia per surclassare la Vibonese 5-2, nel sedicesimo turno del campionato di calcio di serie C, gir. C. Mister Zeman ritrova Curcio e ripropone gli stessi di Campobasso con Volpe tra i pali in luogo di Alastra, infortunato.

Mister D’Agostino propone un 3-4-1-2 con Sorrentino e Golfo tandem d’attacco. Prima dell’avvio di gara viene consegnata ad una ragazza delle giovanili del Foggia il pallone per ricordare il ‘No alla violenza sulle donne’.

I rossoneri propongono gioco a tambur battente in tutto l’arco della prima frazione ed indirizzano subito il match, sfruttando il loro maggior tasso tecnico e facendo valere il fattore campo. Al 7′ Garattoni propone un interessante cross dove non interviene nessun attaccante foggiano. Al 10′ ci prova Ferrante ma Marson si rifugia in angolo. Nonostante la Vibonese sia ultima in classifica i calabresi non disdegnano di proporsi e senza barricate provano a giocarsela a viso aperto ed in modo dinamico. 21 minuti servono alla banda di Zeman per sbloccare l’incontro e ci pensa un diagonale del giovane Tuzzo, ben imbeccato da Petermann, a mandare avanti i suoi. Nicoletti al 28’ raddoppia dopo un pregevole scambio con Curcio, ancora con un secco diagonale. Volpe si distende in tuffo e rintuzza la conclusione di Golfo. Al 38’ bomber Ferrante centra il tris di testa su pennellata di Curcio e va a rimpinguare il suo score personale, 9°gol stagionale. Sul finire di frazione, Curcio al 43’ spettacolare conclusione a giro che manda in visibilio lo Zaccheria. Al riposo è 4-0.

Partita chiusa? Con le squadre di Zeman, mai. Il primo quart’ora della ripresa dei padroni di casa è censurabile. Al 47’ Bellini accorcia le distanze sfruttando una grave disattenzione difensiva da rimessa laterale e infilando un facile tap-in. Garofalo 5 minuti dopo spreca alto una facile opportunità. Al 58’ calcio di rigore per fallo di mano di Girasole in favore degli ospiti, con Golfo che trasforma e dimezza lo svantaggio. Passano pochi minuti e Volpe al 60′ compie un ottimo intervento salva risultato, sventando il tentativo di Grillo di ridurre ulteriormente il distacco tra le due compagini. Tuzzo centra la traversa al 62′. Il calo di tensione dei rossoneri è evidente e la Vibonese si fa apprezzare per manovra e idee calcistiche. Ospiti vicinissimi ancora al 4-3 con un palo interno che strozza l’urlo di gioia di Grillo al 74′. Scampato il pericolo, il Foggia sempre pimpante la chiude al 81’ con un penalty di Curcio provocato da un fallo di mani in area di rigore. Gli ultimi minuti sono solo accademia che consegnano agli annali la centesima vittoria in campionato di mister Zeman.

Applausi del pubblico sugli spalti al termine di un match davvero divertente e Foggia che sale in settima piazza a quota 24 punti, in una classifica che vede la fuga del Bari, ieri vittorioso per 3-1 sul Latina, con +6 sul Monopoli e che allunga sul Palermo, inopinatamente sconfitto a Picerno.

fotogallery: Enzo Maizzi

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 28 Novembre 2021