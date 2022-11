A Deliceto la magia delle feste con il castello di Babbo Natale, elfi e renne

Deliceto (Fg), 28 novembre 2022 – Babbo Natale sceglie Deliceto e nel suo castello attende migliaia di persone. La fortezza normanno-sveva-angioina dello splendido paese dei Monti Dauni si è trasformata in un parco tematico di oltre 3000 metri quadri che sarà visitabile a partire dall’8 dicembre (giorno dell’inaugurazione con uno spettacolo piromusicale).

L’unico castello italiano ad ospitare una kermesse natalizia in ogni suo spazio verrà presentato a Palazzo Dogana (Foggia) venerdì 2 dicembre alle 10.30. Una splendida collaborazione tra il Comune di Deliceto e Bellavita Eventi e SkyVillage, che vedrà show giornalieri, stanze tematiche, un presepe vivente, ricostruzioni storiche, musica, streetfood e tante sorprese in anteprima, che verranno illustrate alla stampa martedì prossimo.

Gli elfi, le renne e Babbo Natale in persona non hanno scelto Deliceto per caso: a pochi passi dal castello, infatti, proprio nel convento della Consolazione, Sant’Alfonso Maria de’Liguori si dice abbia scritto la prima versione di ‘Tu scendi dalle Stelle’, il canto natalizio per eccellenza. A Deliceto si attendono migliaia di visitatori di ogni età, perché davvero sono previste attrazioni per grandi e piccini. Il paese è in fibrillazione per questa kermesse che terminerà, come da tradizione, il 6 gennaio con una sorpresa finale.

Info Castello: 3807593542

I biglietti sono disponibili tramite il circuito Vivaticket.