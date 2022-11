Calze a compressione: quali sono le tipologie più diffuse?

Le calze a compressione sono un dispositivo medico molto diffuso, utilizzato soprattutto per porre rimedio ai problemi legati alla circolazione sanguigna, ma ne esistono di diverse tipologie. Si parla ad esempio dei modelli a compressione graduata, ma non sono gli unici disponibili sul mercato. In questo articolo, dunque, scopriremo insieme una panoramica completa dei diversi tipi di calze compressive, per aiutarti a scegliere quelle più adatte per le tue esigenze.

Tipologie di calze elastiche: quali sono?

Come anticipato poco sopra, è importante capire innanzitutto quali sono le tipologie di calze elastiche disponibili, dato che svolgono dei ruoli sostanzialmente diversi. Andiamo con ordine.

1. Calze a compressione preventive

Come suggerisce il nome, si tratta di speciali calze a compressione utilizzate soprattutto per prevenire i problemi legati alla cattiva circolazione, come le vene varicose o gli edemi. Questi indumenti hanno un basso livello di compressione, nella maggior parte dei casi pari a circa 18-21 mmHg alla caviglia e 14-17 mmHg al polpaccio. In questa categoria troviamo ad esempio le calze autoreggenti 140 denari, con un livello di compressione da 18-21 mmHg. Naturalmente, prima di indossare queste tipologie di calze, è sempre meglio chiedere un parere al proprio medico di fiducia, soprattutto in presenza di disturbi.

2. Calze a compressione terapeutiche

Si tratta di calze compressive utilizzate per il trattamento di gravi problemi legati all’insufficienza venosa, come vene varicose di livello avanzato, edemi e ulcere venose. Questi indumenti hanno un elevato livello di compressione, nella maggior parte dei casi 30-40 mmHg alla caviglia e 20-30 mmHg al polpaccio. Va comunque specificato che esistono diverse classi di calze elastiche terapeutiche, definite in base al grado crescente della compressione. Per fare un esempio concreto, alcuni gambaletti esercitano una pressione superiore ai 49 mmHg, e in tal caso si fa riferimento alle calze terapeutiche di 4 classe. Infine, è bene sottolineare che il loro acquisto è soggetto sempre a prescrizione medica.

3. Calze a compressione per gli sportivi

Si tratta di speciali indumenti progettati per sostenere i muscoli durante l’attività fisica, al fine di prevenire gli infortuni. Ad esempio, aiutano a ridurre l’infiammazione e il dolore alle gambe, oltre a favorire il recupero muscolare dopo l’allenamento. Questi tipi di calze elastiche sono disponibili in diversi livelli di compressione, a seconda delle varie esigenze, ed esistono anche diverse versioni, come le fasce che coprono esclusivamente il polpaccio. Inoltre, è possibile trovare delle calze di differenti lunghezze, con caratteristiche extra, come nel caso dei modelli anti-odore e idrofobi.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo visto nel dettaglio i diversi tipi di calze con compressione disponibili sul mercato, capendo così quali sono le più adatte alle nostre esigenze. Ricordiamo, però, che prima di indossare questi indumenti è sempre meglio chiedere consiglio al proprio medico di fiducia o ad uno specialista. Un passaggio comunque fondamentale, se si prendono in considerazione le calze elastiche terapeutiche. Ad ogni modo, i vantaggi di questi indumenti sono numerosi, e la loro efficacia è stata dimostrata da numerosi studi. Infine, ricordiamo che le calze compressive sono disponibili in diverse misure e valori di compressione, per adattarsi a qualsiasi situazione. (nota stampa).