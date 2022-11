Da oggi in onda Mudù 10, la fortunata sitcom girata anche a Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/11/2022 – Da oggi in onda tutti i giorni alle 14:05 e alle 20:30 i nuovissimi episodi di Mudù 10!. Divertimento assicurato su Telenorba, non perdetevelo!

La fortunata sitcom televisiva con protagonista Uccio De Santis va in onda dal 2000: si raccontano barzellette in piccoli cortometraggi. Nel cast si sono susseguiti diversi comici, tra i quali Umberto Sardella, Emanuele Tartanone, Giuseppe Guida, Gaetano Porcelli, Mariolina De Fano e altri. Guest star in alcune edizioni sono stati Bianca Guaccero, Ninni Di Lauro e Tiziana Schiavarelli.

“2 anni di riprese ovunque, voglio elencarvi le location che vedrete in questa nuova produzione, ringraziandole in anticipo perché con i loro angoli più caratteristici, contribuiranno a far sì, che questa decima edizione sia straordinaria!!!”, ha scritto sui social Uccio De Santis, all’anagrafe Gennaro De Santis, il comico barese mattatore della serie che in questa stagione è stata girata anche a Manfredonia.