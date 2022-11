Le migliori cose da fare a Manfredonia nel 2023

Manfredonia è una città di origine medievale situata nella parte meridionale della regione pugliese del Gargano, nel sud-est dell’Italia, vicino alla costa adriatica. È la città “figlia” dell’antica città greco-romana di Sipontum.

A cosa fare attenzione?

Se è vero che Manfredonia di per sé non è una meta turistica importante, le spiagge vicine e la località di Siponto con il suo Casinò non AAMS Paypal attirano ogni anno molti vacanzieri e una gita a Manfredonia è un’escursione interessante. Oltre a passeggiare per le strade della città, il porto è un luogo vivace e colorato per iniziare la visita prima di giocare a casinòonlinenonaams.com in uno degli hotel.

Porto dei pescatori di Manfredonia

Per visitare Manfredonia è utile sapere che l’impianto della città risale al Rinascimento: la pianta originale sopravvive ancora oggi, anche se le mura medievali sono state gradualmente abbattute verso la fine del XIX secolo o inglobate in nuovi edifici costruiti alla periferia del centro storico.

Cattedrale di Manfredonia

Entrando nel centro storico, lungo Corso Manfredi (l’asse principale della città) e Via Campanile, si arriva alla Cattedrale di Manfredonia, fatta costruire dall’arcivescovo Pietro Francesco Orsini nel 1680 dopo la distruzione dell’antica cattedrale gotica.

La cattedrale originale fu distrutta dai turchi nel 1620 e da allora la ricostruzione è stata lenta. Le difficoltà della città in quel periodo spiegano perché la nuova versione è di dimensioni più modeste rispetto all’antica cattedrale.

Ulteriori lavori sulla cattedrale ebbero luogo nel XVII secolo, quando l’arcivescovo Vincenzo Maria Orsini restaurò le sacre reliquie, completò la facciata e costruì la campana (1677).

Chiese di Manfredonia

Ci sono diverse altre chiese di interesse da visitare, tra cui la Chiesa di San Domenico. Le rovine della cappella sono in stile svevo. Dopo la morte di Manfredi, gli Angiò completarono la chiesa entro la fine del XVIII secolo, trasformandola in una chiesa in stile gotico a tre navate con un ricco portale ornato da due leoni a colonne.

Nel 1294, accanto alla chiesa fu costruito un monastero di predicatori domenicani, che prese il nome di San Domenico. All’interno della chiesa, le opere artisticamente più importanti sono i dipinti della Pietà e del legno “Jesse” nell’antica cappella, mentre lungo le pareti laterali della navata i santi dipinti sugli altari di marmo.

Un’altra chiesa di interesse è quella di San Benedetto, costituita da un’ampia navata unica, con pareti laterali ornate da coppie di lesene decorate a stucco. Lungo le pareti si trovano quattro altari, accompagnati da tre dipinti e da un crocifisso del XVII secolo. I dipinti raffigurano San Benedetto, Santa Lucia e l’Assunta (artisti sconosciuti). Gli unici dipinti firmati e datati della chiesa (1767) sono quelli delle pareti laterali del presbiterio, raffiguranti l’Annunciazione e la Sacra Famiglia, dell’artista italiano F.S. Serio (XVIII secolo).

La Chiesa di San Francesco fu costruita nel 1348 dall’arcivescovo Pietro II che introdusse i Frati Minori a Manfredonia. L’interno della chiesa presenta un crocifisso ligneo del XVII secolo e un dipinto del XVII secolo raffigurante la Natività, opera di Bernardo e Giulio Licinio.

La chiesa di Santa Chiarabyla fu consacrata nel 1680 dal cardinale Orsini. Lungo le pareti laterali della navata si aprono a destra e a sinistra tre grandi archi, sotto i quali si trovano cinque altari barocchi: quattro sono rivestiti di marmo policromo e il quinto è inciso in legno.

Altre attrazioni della città

In Piazza del Popolo e nei dintorni, con vista sul municipio, si trova l’ex convento di San Domenico, che comprende i resti di un’antica cappella costruita da Carlo II d’Angiò (1285-1309). L’edificio conserva la facciata originale, un portale ad arco con due leoni (1294-99) e una cornice a rosette (restaurata), mentre l’interno è decorato con dipinti moderni.

Il castello di Manfredonia fu fondato da re Manfredi tra il 1256 e il 1259 e fu completato sotto Carlo d’Angiò. Ha una torre quadrilatera e quattro torri angolari (tre cilindriche e una quadrangolare), queste ultime aggiunte nel XVI secolo.

La quarta torre, rivolta verso la città, fu sostituita da un bastione pentagonale dopo l’assedio del 1528 ed era destinata a sostenere il fuoco dell’artiglieria. Restaurato nel XX secolo, il castello è oggi sede del Museo Archeologico Nazionale del Gargano. (NOTA STAMPA).