Manfredonia ricorda le vittime di violenza: “Donna, vita, libertà”

Manfredonia (Fg), 28 novembre 2022 – Succede a Manfredonia, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nella splendida cornice del Marina del Gargano: tutte le scuole, insieme, dedicano un pensiero comune e condiviso alle donne vittime di violenza di ogni genere.

La scalinata dell’anfiteatro del Marina si anima alle prime luci dell’alba di sagome cartonate di donne, sagome “animate”, senza età, senza nome, senza volto, che nel silenzio evocano parole, nomi, idee, storie, concepite dagli alunni di tutte le scuole di Manfredonia. Dall’idea, generata dal coraggio e dal dolore di una donna, prende forma in modo originale e inaspettato un percorso che coinvolge tante donne che chiedono di “essere viste”, che si dirama nelle scuole, e che muove donne che, il tempo, la cultura, la profonda sensibilità, hanno reso sagge e donne della società civile (Ultimi associazione per la legalità, Babalaba mamme in circolo, POP officine popolari, ARIAC associazione ricerca italiana apprendimento cooperativo).

E così da una scuola media capofila, la “Perotto”, si diventa “tutte le scuole assieme”, unite dall’unico comune intento di celebrare la bellezza femminile contro ogni forma di violenza sull’essere umano. Nelle scuole sono stati implementati percorsi didattici di sensibilizzazione e informazione sulla tematica che hanno prodotto originalissime sagome cartonate sulle quali sono stati applicati bigliettini parlanti piuttosto che contenuti concettuali veicolati da materiali multisensoriali, prodotti dalle riflessioni degli stessi alunni.

Il risultato è un’installazione artistica in cui si è scelto di non limitarsi al rosso, alla calzatura rossa canonica, ormai stigmatizzata, ma si è voluta rappresentare la donna nei suoi poliedrici ruoli, provando a liberarla da stereotipi di genere e a celebrarla. Le sagome sono state realizzate con materiale di risulta per una volontà ecosostenibile, e gli oggetti simbolo della femminilità raccolti dagli alunni saranno donati alla Caritas di Manfredonia.

Questa splendida installazione artistica, accompagnata dal silenzio intervallato dalle melodie eseguite dai ragazzi di strumento delle scuole Giordani, Perotto, Don Milani, Ungaretti e Mozzillo, ha regalato una mattinata speciale in cui si percepiva il fermento generato dal ritrovarsi tutti lì, docenti e alunni di tutte le scuole, libere cittadine e liberi cittadini, uniti dalla condivisione dei messaggi che ogni dettaglio presente era capace di evocare.

I docenti che hanno coordinato questa meritevole iniziativa sottolineano l’importanza della rete creatasi tra le scuole, che ha consentito di far crescere e concretizzare l’idea primordiale trasformandola in un evento di più ampio respiro, segno che si è sulla giusta via per pensare ad un cammino condiviso, costante nel tempo, che veda la comunità scolastica attiva sul territorio e unita per la crescita formativa dei giovani.

A rendere multietnico il momento è stata la presenza della cooperativa sociale Medtraining-Progetto SAI (accoglienza richiedenti asilo e rifugiati politici): uomini maggiorenni di origine afgana, ucraina e non solo, bengalesi, pakistani, egiziani, e poi africani provenienti da Sierra Leone, Nigeria, Costa d’Avorio, Mali, accompagnati da Dora Castigliego, psicoterapeuta del Progetto SAI nonché esperta psicotraumatologa, uniti da drammi collettivi, che fuggono da situazioni disperate di guerra, da violenze di ogni genere, traumi migratori e varie forme di tortura.

Nel pomeriggio la manifestazione si sposta alle Ex fabbriche San Francesco dove viene allestita la mostra “Volti di donna” a cura delle scuole di Manfredonia, a cui ha fatto seguito un momento di narrazione, e infine il dibattito con la partecipazione di Daniela Gentile, avvocata e coordinatrice, e Maria Cristina Piemontese, psicologa e psicoterapeuta del centro “Rinascita donna” di Manfredonia. Le storie raccontate danno voce a donne disperate che hanno preferito morire, donne contratte dai sensi di colpa, donne coraggiose che hanno vinto pretese e pregiudizi.

L’intervento a seguire delle operatrici del CAV sottolinea l’importanza di questi momenti di riflessione che creano una connessione tra scuola e agenzie del territorio, al fine di sostenere chi vive situazioni di fragilità e non ha il coraggio di chiedere aiuto.

Il dibattito fa emergere l’esigenza urgente di dare un seguito a questo percorso di riflessione e sensibilizzazione, certi che la soluzione a questo dramma sia l’educazione emozionale e sentimentale dei giovani, che la scuola in primis deve favorire nelle sue pratiche quotidiane, e con interventi didattici mirati, in collaborazione con le agenzie del territorio, atti a promuovere tutti insieme un cambiamento culturale che coinvolga la comunità tutta.

A cura di Silvia Carla Di Giorgio

Fotografa di questo gruppo di foto è Angela Trigiani (Pop officine popolari):