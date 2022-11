Sciagura: “Ho letto il piano rifiuti di Foggia e sembra Scherzi a parte”

Statoquotidiano.it, 28 novembre 2022. Marcello Sciagura, uno dei componenti del gruppo “Società civile”, ex consigliere comunale, ha commentato il piano industriale sulla raccolta dei rifiuti deliberato dalla commissione straordinaria di Foggia. Il progetto, già criticato dall’associazione, secondo Sciagura renderebbe questa “la città dell’arretratezza e dell’involuzione”.

Leggi anche: Foggia, i commissari approvano il piano rifiuti e i “cassonetti intelligenti”

“Il Piano industriale è pieno di supposizioni e previsioni che nascono da tutta una serie di illusioni già disattese per nove anni. Quando ho letto questo piano, il 24 sera ho pensato che in casa ci fosse una troupe di ‘Scherzi a parte’. Il piano industriale prevede la raccolta in strada con cassonetti intelligenti, “a calotta”, li chiamano i ben informati,1250 cassonetti al costo di 7400 € l’uno. Vero che sono stati chiesti fondi dal Pnrr per comperarli, ma quando e quanti ne verranno accordati? E il resto degli oltre 9 ml di € chi li metterà, Amiu?” .

Circa il pregresso aggiunge: “Amiu non ha mai fatto un vero investimento su Foggia in 9 anni e neanche ora ne sono previsti almeno per i prossimi 3 anni, almeno da Pef validato da Ager e approvato da voi commissari. Quindi quando si vorrebbe metterli in strada, tra 6 anni?”. Come già riportato da Stato Quotidiano, il progetto va in due fasi, la prima per due anni, poi la fase “a regime”.

“Ho letto- dice Sciagura a tal proposito- che tra due anni finita la fase transitoria sarete al 65% ma a me viene da ridere. A Bari lavorate (Amiu, ndr) dal 2001 e dopo 21 anni la RD è al 39% e voi dopo i vostri 9 anni di disservizi, a Foggia, in due anni, con una raccolta stradale, seppur con “cassonetti geni” volete raggiungere il 65%! Ma smettetela di prenderci in giro. Dove li prendete i (127) mezzi che vi serviranno per la raccolta? Di certo non li comprerete. Addirittura per i Raee (raccolta di materiali elettrici, ndr), vi impegnate a fare, su prenotazione, 3 interventi a settimana”.

Dopo l’incredulità, arriva al punto del Centro raccolta comunale, uno è in fase di realizzazione, altri 3 ne dovrebbero sorgere prossimamente. “Non parliamo di dove si vorrebbero realizzare due dei 3 Ccr. Uno dietro un distributore di carburanti, tanto per essere tranquilli, e uno davanti all’ingresso posteriore del palazzetto della pesistica, di lato al palazzetto della scherma, struttura di livello internazionale. Avete per caso realizzato un Ccr davanti al San Nicola a Bari?” “Mi meraviglia il nostro dirigente, l’ing. Zuccarino: come ha fatto ad approvarlo? Egregi commissari mi sa che anche questa volta avete toppato ed è inutile dirvi che a Foggia per nove anni ancora con Amiu a queste condizioni non ci staremo”.