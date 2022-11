Terremoto Juventus: si dimette Agnelli e l’intero CDA

(gianlucadimarzio.com) Manfredonia, 28 Novembre 2022.

Clamorosa novità in casa Juventus: il presidente della Juventus Andrea Agnelli, il vicepresidente Nedved e tutto il CdA bianconero si sono dimessi. Al momento non sono ancora chiari i motivi della scelta.

L’amministratore delegato Arrivabene è anch’esso dimissionario ma per il momento resterà in carica con deleghe per l’amministrazione in questo periodo di passaggio. Si va verso una nuova dirigenza, si attendono novità da John Elkann e la proprietà Exor. Termina oggi l’era Agnelli (gianlucadimarzio.com)