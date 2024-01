FOGGIA – “L’aeroporto Gino Lisa di Foggia non ha una Torre di Controllo ma ha un servizio AFIS (Aerodrome Flight Information Service) cioè un servizio di informazioni volo.

La particolarità del servizio Informazioni volo sta nel fatto che le comunicazioni date ai piloti non sono autorizzazioni e istruzioni vincolanti per questi ultimi, come invece accade nel caso di una torre di controllo ma sono semplici informazioni sul traffico presente nella zona.

Spetta perciò ai piloti la decisione sull’azione da intraprendere, sempre in conformità alle regole dell’aria.

Alcune compagnie aeree non operano, per loro scelta, su aeroporti privi di Torre di Controllo. Abbiamo dunque un limite.

AdP ha comunicato, nella sua ultima conferenza stampa che nel 2025 ci sarà una rTWR, cioè una torre remota. La gestione della navigazione aerea e del controllo del traffico aereo è curata da ENAV. MGL auspica una accelerata per l’installazione della rTWR, in modo da essere pronti a far operare sul nostro scalo più compagnie, con minor costi. anche in occasione del Giubileo 2025″.

Lo riporta una nota di Mondo Gino Lisa.