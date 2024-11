10eLotto: in Puglia vincite per 120mila euro

Esulta la Puglia grazie al 10eLotto. Nell’ultimo concorso di martedì 26 novembre, come riporta Agipronews, colpo da 100mila euro a Carlantino, in provincia di Foggia, grazie a un 8 “Doppio Oro”. La Puglia va a segno anche con 20mila euro centrati a Ceglie Messapica, provincia di Brindisi, con un 9.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,4 miliardi da inizio anno.