Canosa di Puglia: dedicate a Lino Banfi le luminarie natalizie

In occasione delle festività natalizie, il Comune di Canosa di Puglia ha deciso di rendere omaggio ancora una volta al celebre concittadino Pasquale Zagaria, meglio conosciuto come Lino Banfi.

Dopo aver intitolato il foyer del teatro comunale “Raffaele Lembo” al grande attore lo scorso luglio, in occasione del suo 88° compleanno festeggiato con la cittadinanza, l’amministrazione ha installato in via Piave, davanti al teatro, e in corso San Sabino (nel tratto aperto al traffico veicolare) delle luminarie natalizie uniche. Queste installazioni riportano frasi cult, titoli di film e battute memorabili che hanno segnato la straordinaria carriera di Lino Banfi.

“Le pellicole interpretate da Lino Banfi – si legge in una nota del Comune – hanno conquistato il cuore del pubblico italiano, diventando parte integrante dell’immaginario collettivo. Tra i suoi successi indimenticabili ricordiamo Vieni avanti cretino, L’allenatore nel pallone, Al bar dello sport, Fracchia e la belva umana, Cornetti alla crema, Il Commissario Lo Gatto, Scuola di ladri, fino alla celebre serie televisiva Un Medico in Famiglia, dove il personaggio di Nonno Libero ha tenuto incollati milioni di spettatori per anni.”

Le luminarie natalizie, conclude il Comune, “offrono l’occasione per diverse generazioni, cresciute insieme ai film e alle serie dell’attore canosino, di rivivere momenti iconici che fanno parte della memoria collettiva e del patrimonio culturale del cinema italiano.”

Lo riporta Ansa.