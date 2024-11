“Tra le numerose iniziative promosse dal Ciheam, ritengo di particolare importanza un ampio progetto di bonifica nel Nord Africa, un intervento che non solo rafforzerà la sicurezza alimentare del continente, ma concretizzerà una mia convinzione: l’Africa ha il potenziale per diventare il granaio del mondo.”

Così si è espresso il viceministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, intervenendo a Bari durante l’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo hub internazionale per la formazione e l’innovazione presso il Campus Cosimo Lacirignola del Ciheam Bari.

“Queste azioni permetteranno al Nord Africa di raggiungere l’autosufficienza alimentare, creando significative opportunità occupazionali e favorendo una sovranità alimentare anche per l’Europa,” ha proseguito Cirielli. “Costruire una filiera corta significa instaurare una relazione solida con un continente vicino, capace di diventare un partner forte e resiliente. È una sfida ambiziosa che abbiamo già avviato con Paesi come la Libia.”

Il viceministro ha inoltre sottolineato l’impegno dell’Italia in altre collaborazioni strategiche con Algeria ed Egitto, oltre a nuove partnership avviate con Senegal e Ghana nell’Africa occidentale. “Grazie al supporto del Ciheam e ai finanziamenti della cooperazione italiana, questi Paesi riceveranno un sostegno concreto per lo sviluppo agricolo e alimentare. L’obiettivo è creare un modello virtuoso che posizioni l’Italia come centro nevralgico di questo percorso di crescita per l’Africa.”

Cirielli ha concluso evidenziando il ruolo del ministero degli Esteri nella realizzazione del nuovo Centro e ha espresso soddisfazione per l’avanzamento del progetto. “Questo passo rappresenta un momento cruciale per il futuro del Ciheam Bari e per il ruolo dell’Italia nella formazione e nello sviluppo, in linea con il Piano Mattei per l’Africa.”

Lo riporta Ansa.