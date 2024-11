FAST CONFSAL: AV NAPOLI-BARI, RITARDI INACCETTABILI PER FOGGIA AV

Il sindacato autonomo trasporti di Puglia e Basilicata denuncia il mancato avvio dei lavori a Foggia della nuova stazione che “costringe” a perduranti disagi arrecati a utenti pugliesi e lucani oltre che ai turisti.

Nei giorni scorsi sono state pubblicate notizie sui media, circa lo stato dell’arte degli investimenti sulla linea ferroviaria a doppio binario tra Bari – Napoli, che Passa per Foggia, utile per conseguire una maggiore capacità di trasporto e velocità di 200–250 km/h, conseguentemente, una riduzione dei tempi di percorrenza pari a circa 2 ore tra Bari e Napoli e 60 minuti tra Roma e Bari.

“Con la realizzazione della stazione AV a Foggia si ridurranno di circa 12 minuti per viaggio gli attuali tempi di viaggio tra Puglia e Roma, circa 1/5 dell’intera riduzione prevista con la Capitale – spendendo solo 93 milioni di euro e non bypassando Foggia – afferma Vincenzo Cataneo responsabile regionale SLM FAST di Puglia e Basilicata – nonostante siano state esperite tutte le procedure, inspiegabilmente, i lavori non sono ancora partiti. A nulla, finora, sono valse le nostre segnalazioni. Eppure la nuova stazione è un’opera con bassissimi costi e contenuti tempi di realizzazione, soprattutto se confrontati con gli altri interventi previsti per la Bari-Napoli/Roma. Sarà per questo che non si parte con i lavori?”

Questa situazione, denunciata e incomprensibile, cozza con la rilevante enfasi posta da parte dei vertici di RFI Spa che, a seguito della pubblicazione del Rapporto SVIMEZ 2024, sul valore aggiunto pari a 4,4 miliardi di euro e allo sviluppo occupazionale di oltre 62.000 posti di lavoro per effetto dei cantieri utili alla realizzazione dell’opera. Peraltro l’AD nonché il direttore generale di RFI Spa nelle sue dichiarazioni enfatizza che tale opera consentirà un rilancio del Mezzogiorno.

“Pur condividendo l’importanza della linea AV Napoli-Foggia-Bari, così come altre opere, l’ammodernamento e l’elettrificazione della Potenza-Foggia o il raddoppio della Lesina-Termoli sul versante adriatico non possiamo non segnalare i ritardi nei cronoprogrammi e negli investimenti per i quali, insieme alla Stazione AV di Foggia e alla mancata elettrificazione della Manfredonia-Foggia – sottolinea il sindacalista Cataneo – riguardano opere che stanno impedendo in Puglia come in Basilicata e nel resto del Mezzogiorno lo stesso livello di opportunità e di servizi quali/quantitativi, in ambito ferroviario per passeggeri e merci, agli abitanti e alle imprese meridionali rispetto a quelli forniti da decenni del resto del Paese.

E’ necessario a fare all’istante il punto della situazione per l’avvio dei lavori della nuova stazione a Foggia e, pertanto, chiederemo subito – conclude il segretario regionale della FAST-CONFSAL – un incontro alla Regione Puglia, inviando una nota al riguardo all’Assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile dott.sa Debora Ciliento, inserendo per conoscenza sia l’Ente Provincia che il Comune di Foggia, invitandola a convocare RFI Spa e Italferr.”

