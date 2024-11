Foggia-Crotone: curiosità, formazioni e dove vederla

Il Foggia arriva al match dopo una ritrovata vittoria nello scorso weekend, che ha allungato la striscia positiva a due successi e un pareggio. I rossoneri, ora tre punti sopra la zona playout, cercano continuità per allontanarsi definitivamente dai rischi di classifica.

Situazione diversa per il Crotone, che con 25 punti è quarto in classifica, a pari merito con Avellino, Potenza e Picerno. La squadra di Longo è in serie utile da sei partite e coltiva l’ambizione di inserirsi nella lotta per la promozione diretta in Serie B.

Ecco tutte le informazioni sul match, comprese le probabili formazioni, l’orario d’inizio e dove seguirlo in TV e streaming.

FOGGIA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Foggia-Crotone • Data: sabato 30 novembre 2024 • Orario: 15:00 • Canale TV: Sky Sport 252 • Streaming: Sky Go, NOW

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-CROTONE

FOGGIA (4-3-3): Perina; Salines, Parodi, Carillo, Felicioli; Tascone, Pazienza, Mazzocco; Orlando, Murano, Millico. CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Armini, Giron; Barberis, Schirò; Silva, Tumminello, Oviszach; Gomez.

ORARIO FOGGIA-CROTONE

La gara fra Foggia e Crotone, valida per la giornata numero 17 del campionato di Serie C NOW, si giocherà sabato 30 novembre 2024, allo stadio Pino Zaccheria, con fischio d’inizio ore 15.

DOVE VEDERE FOGGIA-CROTONE IN TV