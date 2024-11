Controllo Straordinario del Territorio: Le Forze di Polizia Continuano l’Attività di Prevenzione e Repressione dei Reati

La Polizia di Stato ha proseguito senza interruzioni le sue attività di controllo del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e la repressione dei reati. Un servizio straordinario di controllo ha avuto luogo a Manfredonia, dove sono stati coinvolti il Commissariato di Polizia locale, il Reparto Prevenzione Crimine di San Severo e la Polizia Locale.

L’operazione, mirata a contrastare i furti in abitazione e di autovetture, ha visto gli agenti impegnati sia in perlustrazioni nei quartieri residenziali e nel centro cittadino, sia in posti di controllo nelle zone più sensibili.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate oltre 250 persone, di cui più di 70 con precedenti penali, principalmente per reati contro il patrimonio. Sono stati controllati più di 100 veicoli e comminate circa 30 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Inoltre, sono stati ispezionati 10 esercizi commerciali, con la contestazione di violazioni e carenze amministrative.

Anche la città di San Giovanni Rotondo è stata oggetto di un controllo straordinario. Qui, sono state identificate 80 persone, di cui 20 con precedenti penali, e controllati oltre 50 veicoli. Sono state rilevate numerose infrazioni al Codice della Strada.

Queste attività, che si ripeteranno regolarmente, fanno parte di un rafforzamento complessivo della presenza delle forze di polizia sul territorio, con l’obiettivo di garantire una risposta più efficace alle esigenze di sicurezza dei cittadini.