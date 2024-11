CUP-COSAP (Canone Unico Patrimoniale – Canone Occupazione Suoli e Aree Pubbliche): È IL MOMENTO DI FARE IL PUNTO SITUAZIONE

“Le aree e gli spazi pubblici di una città rappresentano un patrimonio collettivo della comunità. Sono luoghi di incontro e interazione tra persone, associazioni, gruppi con interessi economici, sociali e culturali. Quando una parte di questo spazio viene temporaneamente sottratta alla fruibilità pubblica per motivi legittimi ma non rilevanti per la collettività, è fondamentale che tale utilizzo avvenga secondo criteri e modalità stabiliti da chi ha la responsabilità di tutelare gli interessi pubblici.

Se questi spazi vengono utilizzati per scopi economici, commerciali o esclusivamente privati, è giusto che la collettività venga risarcita tramite il pagamento di un canone equo e sostenibile. In questo modo, il bene sottratto alla pubblica fruibilità diventa una risorsa economica utile per il benessere di tutta la comunità.

Gli eventi globali degli ultimi anni, come la pandemia di COVID-19 e la guerra tra Russia e Ucraina, hanno avuto un impatto devastante sulle economie degli Stati, delle famiglie e delle imprese. Il settore dell’Ho.Re.Ca., che include ristoranti, bar, gelaterie, trattorie e pizzerie, è stato particolarmente colpito, con molte attività che hanno dovuto chiudere definitivamente. I ristori governativi erogati non sono stati sufficienti a coprire le enormi perdite subite da questo importante settore dell’economia nazionale.

Un aiuto fondamentale è arrivato dalla “liberalizzazione temporanea” dell’occupazione di suoli e spazi pubblici per queste attività. Questo provvedimento ha rappresentato una boccata d’ossigeno e ha alleggerito la burocrazia per meno di due anni, dando sollievo alle imprese che utilizzano spazi pubblici. Perché non ripristinare questa liberalizzazione con opportuni controlli e limiti?

Il ritorno alla normalità non è avvenuto per tutti, specialmente in comuni con particolari difficoltà amministrative e finanziarie, come nel caso di Manfredonia. Questo comune, purtroppo, ha vissuto negli ultimi cinque anni una serie di eventi drammatici. Nel maggio 2019, il sindaco Angelo Riccardi e la sua giunta si sono dimessi, e a settembre dello stesso anno il comune è stato commissariato per infiltrazioni mafiose. Nel 2020 e 2021, la pandemia ha colpito ulteriormente l’economia locale. Nonostante le difficoltà, gli operatori continuano a fare il possibile per andare avanti.

Il contenzioso sul COSAP-CUP è emerso con l’ultima delibera della Giunta Riccardi, che ridefiniva le entrate derivanti da questo tributo, chiedendo al gestore della riscossione di intervenire per recuperare l’evasione, stimata a circa il 70% (oggi superiore all’80%). È sufficiente esaminare la delibera n° 33 dell’11 marzo 2019, che ha aumentato la COSAP del 300%, per capire come gli utenti siano stati penalizzati da un confronto interno del gruppo dirigente del PD. Sarebbe stato opportuno che gli effetti di questa delibera venissero valutati per trovare soluzioni più adatte, come un’efficace lotta all’evasione, per recuperare il gettito mancante e ripristinare la legalità.

Anche le gestioni commissariali e la precedente amministrazione non hanno fatto nulla per correggere le tariffe e riportarle ai livelli corretti. Sembrerebbe tutto normale, se non fosse che a un settore strategico come quello dei pubblici esercizi venga richiesto un contributo tributario senza logica, con aumenti che superano il 300%. In nessuna città italiana si trovano tariffe di tale entità.

Dal 2022, gli imprenditori hanno cercato di trovare soluzioni eque con le amministrazioni e i commissari, ma senza successo. Di fronte alla continua mancanza di risposte concrete, hanno deciso di ricorrere nuovamente al TAR Puglia nella speranza di risolvere definitivamente la questione.

Le proposte avanzate dagli imprenditori riguardano innanzitutto un censimento completo degli occupanti di suoli e spazi pubblici, per verificare quanti sono, che tipo di superficie occupano, se sono in regola e se pagano correttamente. Dopo il censimento, è stato richiesto di attivare un servizio specifico per combattere l’abusivismo e l’evasione di questo tributo. Se tutti pagassero, le tariffe potrebbero essere ridotte e riportate ai livelli del 2018, più giusti ed equi. Gli imprenditori hanno proposto anche una soluzione “sociale”, che prevede una sanatoria basata sulle tariffe precedenti e il ritorno a quelle del 2018, in linea con le tariffe nazionali.

Gli imprenditori non vogliono penalizzare nessuno, ma chiedono che chiunque occupi spazi pubblici contribuisca al pagamento di un canone equo: “pagare tutti per pagare di meno”. Inoltre, hanno sottolineato che, a differenza di altri, i pubblici esercizi provvedono a mantenere puliti e in ordine gli spazi, alleviando il lavoro dell’ASE e della squadra di manutenzione, contribuendo a un risparmio per le casse comunali.

Nonostante l’iniquità delle tariffe e i numerosi contributi volontari degli imprenditori, le amministrazioni e i commissari non hanno ancora trovato soluzioni eque e gestibili per le imprese. Noi, imprenditori di micro-imprese, per lo più a carattere familiare, che diamo lavoro a centinaia di collaboratori, vogliamo far capire agli amministratori che non chiediamo favori, ma solo di pagare il giusto. Le tariffe attuali, approvate con la delibera di marzo 2023, sono fuori da ogni logica, e non hanno pari in Italia, nemmeno nelle grandi città turistiche.

Il nostro settore è vitale per molte famiglie ed è anche un vanto per la città, come spesso sottolineato dagli stessi amministratori nelle occasioni pubbliche. Siamo un motore di sviluppo per i prodotti tipici locali e una fucina di formazione per i giovani che si preparano alla dura vita del ristoratore, del barista o del pizzaiolo.

Molte delle nostre attività sono storiche, con oltre 50 anni di esperienza al servizio della comunità di Manfredonia e dei turisti. Siamo un tesoro della città, che con umiltà e professionalità porta alto il nome di Manfredonia.

Amando Manfredonia e i suoi abitanti, ci auguriamo che il “buon senso” possa guidare coloro che sono disposti a trovare una soluzione giusta e pacifica”.

Manfredonia, 28 novembre 2024

UnionImprese Italia Manfredonia

Francesco Palmieri, Rappresentante Pro-Tempore