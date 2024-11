(nota stampa). Facciamo chiarezza su ciò che sta accadendo al Liceo “Galilei-Moro”. Da circa due settimane un settore dell’Istituto ha subito una rottura all’impianto di riscaldamento e per questo motivo i termosifoni hanno una mancata accensione.

La responsabilità di risolvere il problema spetta alla Provincia, che è stata subito avvisata dalla scuola per far sì che i riscaldamenti si accendano.

Nel frattempo i ragazzi lamentano le basse temperature, perciò il preside e i vicepresidi si sono allertati per far uscire prima il settore freddo dell’Istituto. Ovviamente la situazione non va bene né ai ragazzi che perdono le lezioni e le interrogazioni, né ai docenti delle ultime che si trovano puntualmente le aule vuote. Dal momento che nonostante le continue sollecitazioni la scuola sta aspettando che arrivino i “pezzi” mal funzionanti, bisogna trovare un modo per non far perdere le lezioni alle classi del lato destro dell’Istituto.

Da giovedì 28 novembre ci saranno due turni: uno dalle 8:30 alle 11 e l’altro dalle 11 alle 13:30, le lezioni saranno da mezz’ora e si utilizzerà solo il settore in cui i riscaldamenti funzionano.

Per noi ragazzi è inammissibile che nonostante le varie sollecitazioni non si riesca a trovare un modo per accelerare i tempi da parte della Provincia e della ditta, riteniamo che in questo momento non si stia pensando ai ragazzi e ai docenti che sono costretti a vivere una situazione di disagio. É per questo che oggi gli studenti scioperano, per esprimere il loro dissenso nei confronti di un Ente e di una burocrazia che non tutela l’istruzione.

I rappresentanti del liceo “Galilei-Moro” – MANFREDONIA, 27.11.2024