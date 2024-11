MATINATA (FOGGIA) -Oggi, tanti mattinatesi sono stati “avvolti” in un’atmosfera surreale e affascinante: una nebbia marina si è estesa dal mare verso l’entroterra, attraversando la piana di ulivi e arrivando fino al cuore del paese.

Questo raro evento, che ha già avuto luogo in passato, ha sorpreso e incantato molti mattinatesi, diventando argomento di curiosità e ammirazione.

La nebbia marina, tecnicamente nota come nebbia da umidificazione o di evaporazione, si forma quando una massa d’aria fredda incontra una superficie d’acqua più calda.

Il contrasto termico genera un effetto di condensazione, poiché l’aria più calda, non potendo trattenere tutto il vapore acqueo, lo trasforma in minuscole goccioline.

Questo fenomeno, spesso descritto come “mare fumante”, assume un aspetto turbolento, con colonne a spirale che possono estendersi fino a 20-30 metri d’altezza.

A Mattinata, la nebbia si è manifestata con movimenti sinuosi, spingendosi dalla costa verso la terraferma in un continuo gioco di dissolvenze e ricomparse.

La scena è stata particolarmente suggestiva nella piana di ulivi, dove le chiome argentee degli alberi sono sembrate fluttuare in una dimensione onirica.

Nonostante la nebbia marina non sia solitamente pericolosa in contesti urbani, sulle coste può ridurre la visibilità per le piccole imbarcazioni. Questo aspetto non ha però impedito ai mattinatesi di godersi lo spettacolo naturale, immortalato da foto e video condivisi sui social.

Un fenomeno raro e spettacolare

Fenomeni come quello osservato a Mattinata, pur essendo rari, si verificano in condizioni climatiche specifiche, spesso nei mesi più freddi o in presenza di repentini cambi di temperatura tra il mare e l’aria circostante.

In passato, la cittadina garganica aveva già vissuto episodi simili, ma ogni volta l’esperienza resta unica.

Questa mattina, il connubio tra il mare, gli ulivi ed il paese avvolti in una coltre di nebbia ha regalato ai presenti un quadro che sembrava dipinto dalla natura stessa. Un ricordo destinato a rimanere vivo nella memoria di chi ha avuto la fortuna di ammirarlo.

Mattinata avvolta dalla nebbia marina

Lo riporta mattinata.it