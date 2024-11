Meteo: allerta meteo 'gialla' per 12 ore sul Foggiano - Immagine non riferita al testo - Fonte Immagine: quotidianodipuglia

“Previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente sotto forma di rovesci o temporali, con accumuli generalmente deboli ma che potrebbero raggiungere livelli moderati in alcune zone della Puglia settentrionale e meridionale.”

Questo è quanto riportato nell’ultimo bollettino meteo diffuso dalla Protezione Civile regionale, che ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico. L’avviso riguarda l’intera provincia di Foggia, inclusi il Gargano, i Monti Dauni e il Tavoliere, ed entrerà in vigore dalle ore 8:00 di domani, 29 novembre 2024, per una durata di 12 ore. Previsioni analoghe sono estese anche al resto del territorio regionale.

Lo riporta FoggiaToday.