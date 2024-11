Miss Mamma Italiana, a Manfredonia la selezione per la 32° edizione

Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – “SABATO 30 NOVEMBRE, in PUGLIA, nella Città di MANFREDONIA, condotta da Lucia Dipaola, è in programma la selezione di Miss Mamma Italiana (marchio registrato), valida per la 32° edizione anno 2025.

Sarà per me un piacere, rivedere la cara amica Lucia e le tantissime amiche pugliesi, a Manfredonia.

INFO: segreteria di Miss Mamma Italiana, telefono 0541 344300”.

Lo riporta Paolo TetiTema.