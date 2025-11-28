Un nuovo passo avanti per il rilancio infrastrutturale dell’area industriale e portuale di Manfredonia. Con una determinazione dirigenziale del 25 settembre 2025 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia ha concesso il finanziamento provvisorio, pari a 31,5 milioni di euro, per l’intervento di “ripristino del collegamento ferroviario stazione Frattarolo–agglomerato ASI/Porto Manfredonia”, identificato dal CUP H19F24000090002 e codice SIRP C0702P6. Beneficiario e stazione appaltante è il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia.

L’operazione rientra nell’Accordo per la Coesione sottoscritto il 29 novembre 2024 tra Presidenza del Consiglio e Regione Puglia, che programma l’impiego delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021–2027. Nell’Area tematica 7 “Trasporti e mobilità”, e in particolare nella Linea di intervento 07.02 “Trasporto ferroviario”, l’accordo prevede il finanziamento della bretella ferroviaria di collegamento con la zona industriale e il porto sipontino proprio per l’importo complessivo di 31,5 milioni.

La determinazione dà conto del complesso quadro normativo e programmatorio che sorregge l’operazione: dalle leggi regionali di bilancio 2025 alla delibera CIPESS n. 6 del 30 gennaio 2025, che assegna alla Puglia oltre 4,4 miliardi di euro di FSC, fino alle delibere della Giunta regionale con cui sono stati istituiti il capitolo di entrata “Accordo per la Coesione – trasferimenti in conto capitale” e i capitoli di spesa dedicati agli interventi infrastrutturali in ambito trasporti.

Con l’atto, il dirigente dispone l’accertamento sul bilancio regionale dell’entrata di 31,5 milioni di euro, ripartita tra gli esercizi finanziari dal 2026 al 2031, a valere sul capitolo E4032127. Parallelamente vengono assunti impegni di spesa dello stesso importo sul capitolo U1006040, sempre su base pluriennale, in favore del Consorzio ASI di Foggia, con classificazione contabile come contributi agli investimenti a amministrazioni locali.

Nelle dichiarazioni finali la struttura attesta la disponibilità finanziaria sui capitoli interessati, il rispetto degli equilibri di bilancio e delle leggi regionali di stabilità, nonché l’esclusione dell’obbligo di certificazione antimafia e di verifica di eventuali inadempienze fiscali, pur essendo stato acquisito un DURC in corso di validità che attesta la regolarità contributiva del Consorzio. Non si ravvisano nemmeno ulteriori obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza.