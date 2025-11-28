Abbazia di Pulsano, chiuso il contenzioso sugli espropri: mandato di pagamento da 200mila euro

Si chiude con un atto amministrativo cruciale il lungo contenzioso sui terreni a servizio dell’Abbazia di Santa Maria di Pulsano. Con la determinazione gestionale n. 1582 del 26 novembre 2025, il III Settore Tecnico del Comune di Monte Sant’Angelo ha dato attuazione alla delibera di Giunta n. 271/2025, disponendo un mandato di pagamento da 200.000 euro a favore dei proprietari beneficiari – i signori Q. e P. – e, contestualmente, l’emissione dell’ordinativo di incasso delle somme dovute dagli stessi al Comune.

Il caso nasce dagli interventi di restauro e adeguamento funzionale del santuario di Pulsano, realizzati su aree private occupate nel tempo per la realizzazione delle opere. Dopo anni di contese giudiziarie, arrivate fino alla Corte d’Appello di Bari e al Consiglio di Stato, l’amministrazione ha scelto la strada della “acquisizione sanante” ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, così come deliberato dal Consiglio comunale con l’atto n. 54/2025.

L’accordo transattivo siglato tra le parti prevede che il Comune, riconoscendo la permanenza dell’interesse pubblico a mantenere le opere e ad acquisire formalmente i terreni al proprio patrimonio, si impegni a emanare entro il 30 novembre 2025 il decreto di acquisizione, corrispondendo ai privati 200mila euro a titolo di indennità complessiva: valore venale dei beni, risarcimenti, indennità previste dalla normativa e compenso per il periodo di occupazione legittima.

La stessa somma, però, viene compensata con quanto i proprietari devono al Comune in esecuzione di una precedente sentenza del Tribunale di Foggia. In questo modo si evita una doppia movimentazione finanziaria e si chiude il rapporto economico tra le parti “in aderenza ai principi di economicità, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa”, come recita l’atto. La determina dispone inoltre che i signori Q. e P. versino all’ente, entro 30 giorni dalla notifica del decreto di acquisizione, la residua somma di 138.262,07 euro, a saldo delle pendenze.

Sul piano contabile, il mandato di pagamento viene imputato al capitolo “Accantonamento Rimborso Indennità Esproprio Abbazia Pulsano”, mentre l’incasso confluirà nel capitolo “Rimborso Indennità Esproprio Abbazia di Pulsano”. Un passaggio tecnico che certifica la chiusura del contenzioso anche nei bilanci dell’ente.

Una vicenda complessa che si chiude con un compromesso: nessun passo indietro sull’utilità collettiva dell’intervento, ma riconoscimento delle posizioni dei privati e rientro delle somme dovute all’ente.

A cura di Michele Solatia.