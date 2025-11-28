Edizione n° 5899

Leva militare volontaria: Crosetto annunciato il disegno di legge
28 Novembre 2025 - ore  10:20

Foggia, De Zerbi dedica la vittoria contro il Newcastle al piccolo Paky
28 Novembre 2025 - ore  10:49

Home // Cronaca // Allarme. “Niente corrente al ghetto di Borgo Mezzanone, intervenire presto!”

"MEZZANONE AL BUIO" Allarme. “Niente corrente al ghetto di Borgo Mezzanone, intervenire presto!”

Ciò che si temeva è accaduto. Con l'arrivo del primo freddo si sono moltiplicati i problemi per gli abitanti del ghetto di Borgo Mezzanone

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Ciò che si temeva è accaduto. Con l’arrivo del primo freddo si sono moltiplicati i problemi per gli abitanti del ghetto di Borgo Mezzanone. La totale assenza di energia elettrica – servizio mancante da diverse ore sulla pista – sta causando non pochi problemi ai braccianti. Proprio in virtù di questo la FLAI CGIL di Foggia ha chiesto l’intervento del Prefetto, dott. Paolo Giovanni Grieco, affinché si trovi una soluzione celere al problema.

UN SISTEMA ELETTRICO PRECARIO”

Rendiamo nota l’evidente precarietà del sistema elettrico che serve i braccianti che risiedono sulla pista – ha ribadito il Segretario Generale FLAI CGIL, Giovanni Tarantella. L’infrastruttura elettrica, già di per sé insufficiente, viene messa ulteriormente sotto pressione nei periodi di freddo, quando cresce il fabbisogno energetico per alimentare stufe elettriche e boiler per l’acqua calda, lasciando, come è appena capitato, tutta l’area senza corrente. Il problema rimane irrisolto, con un impianto che non è in grado di sostenere le necessità della popolazione del ghetto. Attualmente- aggiungono dal sindacato – gli abitanti non riescono ad utilizzare quell’energia che garantirebbe loro condizioni di vita dignitose”.

UN PROBLEMA IRRISOLTO

Anche lo scorso anno la FLAI CGIL ha richiesto al Prefetto un intervento immediato per potenziare l’impianto elettrico, assicurando almeno i servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza – tengono a precisare dal sindacato. Intanto è ormai acclarata la perdita dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati al superamento dei ghetti. Per la sola zona della Capitanata erano stati stanziati 114 milioni di euro per progetti finalizzati all’accoglienza dei braccianti nei comuni, con l’obiettivo di smantellare gli insediamenti precari”. 

