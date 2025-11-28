Negli ultimi anni, la partecipazione elettorale in Italia ha subito un forte calo: dal 92-94% degli anni 1948-1976 si è passati al 63,9% delle elezioni politiche del 2022, al 49,7% delle europee del 2024 e al 37,2% delle ultime regionali del Lazio. Le elezioni regionali del 2025 mostrano dati simili, con la Puglia al 41,7% e le Marche al 50%.

Secondo l’Ufficio comunicazione dell’Unsic, la principale motivazione dell’astensionismo è il disinteresse verso la politica, aggravato dalla mobilità dei cittadini lontani dai seggi elettorali. Tuttavia, un fattore spesso sottovalutato è quello demografico: l’invecchiamento della popolazione e l’aumento dei cittadini disabili incidono significativamente sulla percentuale di “non votanti”.

Giampiero Castellotti, responsabile comunicazione Unsic, evidenzia che l’indice di vecchiaia in Italia è passato da 131,7 nel 2002 a 207,6 nel 2025, mentre l’età media è cresciuta da 41,9 a 46,8 anni. Gli ultrasessantacinquenni, che rappresentavano il 18,7% della popolazione nel 2002, oggi costituiscono il 24,7% e il 30% dell’elettorato.

In Puglia, gli ultrasessantacinquenni sono cresciuti dal 15,9% al 24,7%, con punte del 26,5% nella provincia di Lecce. L’età media regionale è salita da 39,3 a 46,7 anni, con valori più alti a Lecce (47,8), Brindisi (47,3) e Taranto (47,1).

Domenico Mamone, presidente Unsic, sottolinea che il numero di cittadini disabili con limitazioni gravi in Puglia è di circa 195mila. Dal 2002 al 2025, le prestazioni per disabili in Italia sono raddoppiate, passando da 1,7 a 3,4 milioni, di cui 2,5 milioni invalidi civili e 630mila invalidi parziali. Considerando anche le limitazioni temporanee, circa il 4-5% dell’elettorato è fisiologicamente impossibilitato a votare, percentuale destinata a crescere con l’invecchiamento della popolazione.

Questo quadro demografico spiega in parte il crescente astensionismo e il bisogno di considerare le barriere fisiche e sociali che impediscono a molti cittadini di partecipare alle elezioni.