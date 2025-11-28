Edizione n° 5899

28 Novembre 2025

28 Novembre 2025

Casa Sollievo della Sofferenza, dg Gumirato risponde a stato di agitazione dei sindacati. "Tariffe ferme per anni"

GUMIRATO Casa Sollievo della Sofferenza, dg Gumirato risponde a stato di agitazione dei sindacati. “Tariffe ferme per anni”

«Comprensibile la delusione, ma nessun finanziamento aggiuntivo per gli ospedali accreditati»

Gino Gumirato - direttore generale

Gino Gumirato - direttore generale Casa Sollievo della Sofferenza SGR

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
28 Novembre 2025
Economia // Gargano //

San Giovanni Rotondo – Dopo l’annuncio, nei giorni scorsi, dello stato di agitazione da parte delle organizzazioni sindacali del Comparto, il direttore generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, Gino Gumirato, interviene per chiarire la posizione dell’Ente riguardo l’applicazione degli aumenti economici previsti dal nuovo CCNL.

«Comprensibile la delusione, ma nessun finanziamento aggiuntivo per gli ospedali accreditati»

Gumirato riconosce come legittima la delusione dei sindacati per la mancata immediata applicazione degli incrementi retributivi, ma sottolinea che la struttura ospedaliera – pur erogando un servizio pubblico finanziato dal Servizio Sanitario Regionale – non riceve fondi ulteriori rispetto alle tariffe già previste per le prestazioni.

Secondo il direttore generale, la situazione degli ospedali accreditati come Casa Sollievo è profondamente diversa da quella delle strutture pubbliche:

«Gli ospedali pubblici – spiega – ricevono finanziamenti specifici per coprire i rinnovi contrattuali. Per i soggetti privati accreditati questo non accade».

Tariffe ferme per anni: «Modifiche ogni 15 anni»

Un ulteriore elemento di criticità riguarda l’aggiornamento delle tariffe. Gumirato ricorda che, nel migliore dei casi, le tariffe vengono riviste ogni 15 anni, con un inevitabile impatto sulla sostenibilità economica delle strutture accreditate: «Ciò determina una continua situazione di sofferenza finanziaria», evidenzia.

Il direttore generale interviene anche per smentire le preoccupazioni circolate negli ultimi giorni: «Non vi saranno decurtazioni degli stipendi nei prossimi mesi, come paventato da alcuni», assicura Gumirato.  Nonostante le difficoltà strutturali, Gumirato ribadisce l’impegno dell’Istituto a mantenere un confronto aperto e costruttivo: «Casa Sollievo della Sofferenza – conclude – è e rimane pienamente disponibile al dialogo sindacale, nel pieno rispetto della legislazione vigente».

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO