FOGGIA – Si è svolto a Palazzo Dogana l’incontro dedicato alla presentazione del secondo Rapporto “Mafia Foggia”, un’indagine approfondita sull’immaginario, i linguaggi e le rappresentazioni della criminalità organizzata in Capitanata. Un appuntamento molto atteso, frutto del lavoro dell’Osservatorio per la Legalità, promosso dal CSV Foggia nell’ambito della Consulta Provinciale per la Legalità, in collaborazione con l’Università di Salerno, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e il Presidio Libera Foggia “Nicola Ciuffreda e Francesco Marcone”.

L’iniziativa — dal titolo eloquente: “Come si racconta la mafia?” — ha riunito istituzioni, studiosi, associazioni e cittadini, chiamati a riflettere sul modo in cui la narrazione mediatica contribuisce a costruire l’immagine pubblica delle mafie foggiane.

Il rapporto, illustrato nella Sala della Ruota, è il risultato di un anno di analisi condotto dai giovani ricercatori Maria Lorenza Vitrani ed Emanuele Simone, sostenuti dalle borse di studio finanziate dalla Fondazione dei Monti Uniti. Non un semplice monitoraggio dei fatti criminali, ma uno sguardo critico sulla loro rappresentazione: quali parole vengono usate dai media? Quali immagini restano? Quali aspetti scompaiono o vengono marginalizzati?

La direzione scientifica del lavoro è stata affidata al professor Marcello Ravveduto, docente di Digital Public History all’Università di Salerno e tra i massimi studiosi italiani del rapporto tra mafie e immaginario collettivo. Al suo fianco, la ricercatrice Valentina D’Auria, che ha seguito l’approfondimento dedicato alla comunicazione digitale e ai social media, luoghi dove oggi si formano — e si deformano — molte percezioni pubbliche.

Uno dei punti centrali della ricerca riguarda proprio la capacità delle organizzazioni mafiose di autorappresentarsi, modulare i propri linguaggi, trasformare il modo in cui vengono percepite a livello locale e nazionale. Un fenomeno che, come evidenziato nel rapporto, continua a influenzare la narrazione pubblica e il dibattito sociale. Il caso foggiano, in particolare, mostra quanto il racconto delle mafie sia spesso schiacciato sul fatto di cronaca, mentre restano sullo sfondo dinamiche culturali, simboliche e persino linguistiche che invece andrebbero comprese per contrastare davvero il radicamento criminale.

Tutti hanno sottolineato l’importanza di un osservatorio stabile sulla narrazione mafiosa, indispensabile per rafforzare la consapevolezza civica, contrastare la semplificazione e restituire complessità al dibattito.

Dopo il racconto dei ricercatori, la parola è passata a: Daniela Marcone, responsabile nazionale Memoria di Libera e Marcello Ravveduto, curatore scientifico del rapporto. Marcone ha evidenziato come la memoria delle vittime e delle comunità ferite debba diventare parte integrante del racconto pubblico, mentre Ravveduto ha offerto una lettura ampia del percorso realizzato, inserendo il caso foggiano all’interno dei cambiamenti globali dei linguaggi digitali e della comunicazione sulle mafie.

A coordinare l’incontro la giornalista Annalisa Graziano, che ha guidato un dialogo aperto tra gli ospiti, stimolando riflessioni su futuro dell’Osservatorio e strategie comunicative utili a contrastare il radicamento culturale della mafia. La presentazione del rapporto segna un nuovo passaggio nel lavoro di analisi e confronto portato avanti dal CSV Foggia e dalla Consulta per la Legalità. Un percorso che si propone non solo di leggere la mafia come fenomeno criminale, ma di restituirle la giusta complessità, smontando narrazioni stereotipate e costruendo un racconto più consapevole, più responsabile e più vicino alla realtà vissuta dalla comunità foggiana.

