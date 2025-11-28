Ecco l'Urban Center, organismo di partecipazione e visione condivisa in materia urbanistica

Si è insediato questa mattina, nella Sala consiliare di Palazzo di Città, l’Urban Center di Foggia — approvato dal Consiglio comunale su proposta della Commissione Ambiente e Territorio — alla presenza dei delegati e dei componenti di ordini professionali, associazioni di categoria e realtà operanti in diversi ambiti, che hanno risposto alla convocazione della sindaca Maria Aida Episcopo. La prima cittadina ha idealmente tagliato il nastro del nascente organismo, che “non ha etichette ed è un luogo di partecipazione e di proposte progettuali, senza distinzioni di sorta”.

«Un punto di partenza e non di arrivo» lo ha definito il presidente della Commissione, Giovanni Quarato, che ha ricordato e ringraziato il gruppo promotore dell’iniziativa — rappresentato oggi dai rispettivi delegati — nato nel 2023, in piena gestione commissariale. Quarato ha inoltre sottolineato il lavoro svolto dai colleghi di Commissione, «in maniera spesso unitaria e intellettualmente onesta».

L’Urban Center intende essere “uno strumento di partecipazione attiva della cittadinanza alle dinamiche dell’edilizia, un ponte tra l’amministrazione e i cittadini”, ha spiegato Quarato, evidenziando l’importanza dell’informare, dialogare e ascoltare per promuovere il coinvolgimento della comunità e stimolare una “visione condivisa per una città a prova di futuro”. Un futuro che non potrà prescindere dall’adozione di un nuovo Piano Urbanistico — «non siamo a zero, abbiamo delle bozze del progettista Karrer sulle quali lavorare» —, dalla definizione di un patto tra pubblico e privato, dall’adattamento ai cambiamenti climatici, dalla rigenerazione ecologica e dall’edilizia sociale: pilastri di una riqualificazione urbana che deve riguardare interi quartieri e non singoli edifici.

Tre gli organi previsti dal regolamento adottato dal Consiglio comunale: l’Assemblea dei partecipanti, il Consiglio Direttivo, i Coordinatori. In questa fase iniziale i cittadini saranno rappresentati attraverso forme associative riconosciute. L’elezione dei componenti è in programma martedì 16 dicembre alle ore 15.30.

Accanto alla sindaca e a Quarato erano presenti l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Galasso, il dirigente Daniele Mendolicchio e la funzionaria Giovanna De Pascale; assente per impegni istituzionali la presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone. In sala, tra gli altri, la consigliera regionale Rosa Barone, Roberto Palmieri per l’Ordine dei Periti Industriali di Foggia, Ivano Chierici per Ance Foggia, Luca Azzariti per Confindustria Foggia, Paolo Lops per Anci Foggia, Stefano Torraco per l’Ordine degli Ingegneri, Massimiliano Fabozzi per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Paola Parisi e Giovanni Tamburrano, rispettivamente presidente e direttore di Confapi Foggia, Pino Maccione per il Circolo Gaia Legambiente, Carmine Ricciardi per Forum Ambiente e Cultura, Marco Vallario e Francesco Martino per Idee per Foggia APS, Antonio Lo Conte, presidente Anpis Puglia.

Sono poi intervenuti, in rappresentanza del Consiglio comunale, i componenti della Commissione Ambiente e Territorio presenti: il vicepresidente Claudio Amorese, che ha auspicato un’accelerazione dell’azione amministrativa in materia urbanistica e ha confermato la «disponibilità a completare il percorso per il Piano Urbanistico»; Pasquale Cataneo, che ha ricordato che «la città che verrà deve diventare un riferimento anche per la provincia»; Pasquale Dell’Aquila, che ha ribadito che l’organismo sarà «in ascolto meticoloso delle istanze e delle sollecitazioni dei cittadini»; Francesco Strippoli, che ha rimarcato la necessità di affrontare tematiche così delicate con una visione complessiva. Costruttivi e preziosi i contributi dei delegati degli ordini professionali e delle associazioni successivamente intervenuti.

Una giornata sicuramente importante per l’Amministrazione comunale e per la città.