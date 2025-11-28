Edizione n° 5899

Foggia accende il Natale: al via l'allestimento delle luminarie nel centro cittadino (FOTO)

LUMINARIE FOGGIA Foggia accende il Natale: al via l’allestimento delle luminarie nel centro cittadino (FOTO)

Foggia si prepara a indossare il suo abito più luminoso. Nelle ultime ore tecnici e operai sono al lavoro lungo le vie principali del centro

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
28 Novembre 2025
Foggia // Lifestyle //

Foggia si prepara a indossare il suo abito più luminoso. Nelle ultime ore tecnici e operai sono al lavoro lungo le vie principali del centro per installare le nuove luminarie natalizie, un intervento fortemente voluto dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di restituire alla città un’atmosfera di calore, colore e partecipazione.

Le strutture luminose, tra cui grandi alberi stilizzati come quello immortalato lungo il corso, archi di luce e installazioni sospese, stanno progressivamente prendendo forma lungo l’asse pedonale e nelle piazze più frequentate. L’intervento rappresenta uno dei passaggi centrali del programma natalizio, che punta a valorizzare il cuore della città e a stimolare la socialità dopo anni complessi.

Le luci natalizie rappresentano anche una spinta importante per i commercianti del centro, che confidano nella tradizionale corsa ai regali e nel flusso di famiglie, bambini e turisti. Con le installazioni già quasi ultimate, l’obiettivo è creare un percorso luminoso capace di trasformare il centro in un grande salotto all’aperto, ideale per passeggiate e per sostenere le attività locali.

