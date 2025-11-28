FOGGIA – Si è svolta a Palazzo Dogana la serata conclusiva del Premio “Antonio Mari” per l’Arte della Buona Politica 2025, appuntamento diventato ormai un riferimento nel panorama civico e culturale della Capitanata. L’evento, molto partecipato, ha visto salire sul palco i tre giovani finalisti del concorso di scrittura politica, che hanno declamato i propri discorsi davanti al pubblico e alla giuria.

Presieduta da Filippo Santigliano, caposervizio della redazione province della Gazzetta del Mezzogiorno, la commissione ha avuto il compito di valutare i testi e le performance dei giovani autori selezionati nei giorni precedenti. Accanto a Santigliano, sedevano Barbara De Serio, Preside della Facoltà di Lettere dell’Università di Foggia; l’ex parlamentare On. Fabio Di Capua; l’avv. Maria Laura Mari per il Comitato Premio Mari; Gabriello Gabrielli, presidente di ADIFAM; e Vincenzo De Brita, vicepresidente di Città Nuova.

Tra i finalisti: Francesco Mancini (22, Pietramontecorvino), Filippo Pati (22, San Cesario di Lecce) e Natalie La Torre (27, Manfredonia).

Il suo intervento, accolto con un lungo applauso, ha messo al centro la responsabilità pubblica, la partecipazione democratica e il ruolo dei giovani nella costruzione del futuro politico del Paese, temi cari alla memoria di Antonio Mari.

Nel corso della serata sono stati consegnati anche i riconoscimenti dedicati alle esperienze virtuose del territorio nelle cinque categorie previste:

Cittadinanza attiva

Miglior politica sportiva

Miglior amministratore under 35

Miglior amministratore di Capitanata

Obiettivo politico

Anche in questo caso, l’assegnazione dei premi è avvenuta sulla base del giudizio della giuria sociale, composta da 25 associazioni del territorio — tra cui Unesco, Rotary, Lions, realtà giovanili, sportive e impegnate nella disabilità — e da 25 giornalisti appartenenti alle principali testate locali. Le valutazioni hanno considerato merito, impegno, impatto sociale e rilevanza dell’azione politica e amministrativa dei candidati.

Il Premio “Antonio Mari” si conferma, anche in questa edizione, un momento di confronto e promozione delle buone pratiche politiche, capace di valorizzare tanto i giovani talenti quanto chi opera quotidianamente per il bene comune. La serata è stata dedicata non solo alla selezione dei migliori, ma anche alla riflessione collettiva sull’etica pubblica, sulla partecipazione e sulla costruzione di una comunità più coesa e attiva, nel solco dell’eredità morale e culturale di Antonio Mari, figura centrale della storia politica foggiana.