Foggia. I Revisori promuovono la variazione di bilancio: “Equilibri rispettati, usare l’avanzo con prudenza”

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Foggia ha espresso parere favorevole sulla proposta di variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2025–2027, approvata dalla Giunta e ora attesa al vaglio del Consiglio comunale. Nel verbale n. 242 del 20 novembre 2025 i tre componenti, riuniti in videoconferenza, hanno esaminato la delibera di Giunta n. 332 del 18 novembre e la relativa documentazione contabile.

I Revisori ricordano innanzitutto il quadro normativo di riferimento: l’articolo 239 del Testo unico degli enti locali, che assegna all’organo di revisione il compito di esprimere parere sulle variazioni di bilancio, e l’articolo 175, che disciplina modalità e tempi delle modifiche al bilancio di previsione, comprese quelle adottate in via d’urgenza e sottoposte a successiva ratifica consiliare.

Nel verbale si ripercorrono le tappe principali della programmazione dell’ente: dall’approvazione della Nota di aggiornamento al DUP e del bilancio di previsione, ai successivi passaggi su PEG, PIAO, rendiconto 2024 e salvaguardia degli equilibri, fino al recente controllo sugli equilibri finanziari al 15 ottobre 2025. Tutti elementi che, secondo il Collegio, inquadrano la variazione all’interno di un percorso coerente di pianificazione e vigilanza.

I Revisori danno atto delle motivazioni che hanno reso necessaria la manovra: dall’esito del giudizio sul fallimento OIS, con una sentenza che comporta per il Comune un esborso superiore a 2,5 milioni di euro, al forte incremento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, fino alla necessità di adeguare il bilancio ai finanziamenti PNRR e ai fondi FGSA 2025 destinati a interventi specifici.

Il parere richiama inoltre le previsioni in tema di avanzo di amministrazione, fondo crediti di dubbia esigibilità e utilizzo delle quote vincolate, ribadendo la necessità di rispettare i principi contabili e di non compromettere la tenuta futura dei conti. In questo senso, l’organo di revisione sottolinea l’importanza di una costante verifica del risultato di amministrazione, anche alla luce delle sopravvenienze legate ai contenziosi e ai nuovi progetti finanziati.

Al termine dell’istruttoria, il Collegio esprime dunque un “motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità” delle previsioni contenute nella variazione, come richiesto dalla legge, e invita l’ente a proseguire nel monitoraggio degli equilibri, in particolare per quanto riguarda la capacità di riscossione delle entrate e l’evoluzione della spesa corrente strutturale.

Il via libera dei Revisori rappresenta un passaggio indispensabile per la ratifica consiliare e conferma, almeno sul piano tecnico-contabile, la sostenibilità della manovra predisposta dalla Giunta Episcopo. Resta aperto il confronto politico sull’opportunità delle scelte effettuate e sulla capacità del bilancio di rispondere alle esigenze dei cittadini.

A cura di Giovanna Tambo.