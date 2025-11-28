Foggia, il CT della Nazionale Maschile di Volley Ferdinando De Giorgi incontra gli studenti: “Allenare vuol dire allenarsi”

Foggia si prepara ad accogliere uno dei protagonisti assoluti della pallavolo italiana. Martedì 2 dicembre 2025 il commissario tecnico della Nazionale maschile di volley, prof. Ferdinando De Giorgi, campione del mondo, sarà in città per una giornata dedicata al dialogo con le studentesse e gli studenti foggiani, su iniziativa dell’assessorato allo Sport del Comune di Foggia.

Il primo appuntamento è in programma alle ore 11.00 presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Vincenzo Lanza – Perugini”, in piazza Italia 3 a Foggia, dove De Giorgi terrà un talk dal titolo “Allenare vuol dire allenarsi”. L’incontro sarà l’occasione per riflettere, insieme agli studenti, sui valori dello sport, sulla disciplina, sul lavoro di squadra e sulla costruzione del talento, partendo dall’esperienza diretta del tecnico azzurro alla guida della Nazionale maschile.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, il commissario tecnico sarà poi a Palazzo di Città, nell’Aula Consiliare, per un secondo momento di confronto aperto alla città, alle società sportive del territorio e agli appassionati di pallavolo. La giornata rappresenta un importante momento di promozione della cultura sportiva e di educazione alla cittadinanza attiva, rafforzando il legame tra scuola, istituzioni e mondo dello sport.