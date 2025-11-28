Edizione n° 5899

INCONTRO Foggia, il CT della Nazionale Maschile di Volley Ferdinando De Giorgi incontra gli studenti: “Allenare vuol dire allenarsi”

L’incontro sarà l’occasione per riflettere, insieme agli studenti, sui valori dello sport, sulla disciplina, sul lavoro di squadra

Foggia, il CT della Nazionale Maschile di Volley Ferdinando De Giorgi incontra gli studenti: "Allenare vuol dire allenarsi"

28 Novembre 2025
Foggia

Foggia si prepara ad accogliere uno dei protagonisti assoluti della pallavolo italiana. Martedì 2 dicembre 2025 il commissario tecnico della Nazionale maschile di volley, prof. Ferdinando De Giorgi, campione del mondo, sarà in città per una giornata dedicata al dialogo con le studentesse e gli studenti foggiani, su iniziativa dell’assessorato allo Sport del Comune di Foggia.

Il primo appuntamento è in programma alle ore 11.00 presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Vincenzo Lanza – Perugini”, in piazza Italia 3 a Foggia, dove De Giorgi terrà un talk dal titolo “Allenare vuol dire allenarsi”. L’incontro sarà l’occasione per riflettere, insieme agli studenti, sui valori dello sport, sulla disciplina, sul lavoro di squadra e sulla costruzione del talento, partendo dall’esperienza diretta del tecnico azzurro alla guida della Nazionale maschile.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, il commissario tecnico sarà poi a Palazzo di Città, nell’Aula Consiliare, per un secondo momento di confronto aperto alla città, alle società sportive del territorio e agli appassionati di pallavolo. La giornata rappresenta un importante momento di promozione della cultura sportiva e di educazione alla cittadinanza attiva, rafforzando il legame tra scuola, istituzioni e mondo dello sport.

