Il nome è quello di un villaggio turistico nato per essere cartolina della costa garganica, tra spiaggia, seconde case e villeggiatura estiva. Ma da tempo, per molti proprietari di abitazioni, Ippocampo è diventato sinonimo di preoccupazioni, spese e contenziosi. Oggi quelle tensioni approdano in aula, in un procedimento civile che potrebbe fare giurisprudenza sul rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni nella gestione delle aree costiere.

Il giudizio, iscritto al n. 2208/2024 del ruolo generale della I sezione civile del Tribunale di Foggia, vede contrapposti i proprietari di numerose unità immobiliari all’interno del villaggio da una parte e, dall’altra, tre enti pubblici: Regione Puglia, Comune di Manfredonia e Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Nella citazione notificata il 5 maggio 2024, gli attori imputano agli enti, a vario titolo, la responsabilità dei danni che avrebbero progressivamente compromesso le loro abitazioni, chiedendo un risarcimento per le perdite economiche e per i disagi subiti.

Si tratta di un contenzioso complesso, nel quale si intrecciano urbanistica, difesa del suolo, manutenzione del territorio e gestione del demanio marittimo. Per questo il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), alla quale si affiancheranno i consulenti di parte nominati dai rispettivi legali. È proprio in questa cornice che si inserisce l’atto con cui la Regione Puglia ha nominato il proprio CTP, individuato nell’ingegnere Raffaella Bologna, funzionaria del Servizio Demanio Costiero e Portuale. L’incarico è stato formalizzato con una determinazione dirigenziale del 6 ottobre 2025, firmata dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, Costanza Moreo.

L’atto, pubblicato sull’albo pretorio regionale, nasce da una richiesta specifica dell’Avvocatura della Regione, che lo scorso 25 settembre ha sollecitato la nomina di un tecnico di fiducia per seguire gli accertamenti peritali. La scelta di una figura interna alla struttura regionale viene motivata con la necessità di disporre di competenze specialistiche già presenti nell’ente, senza gravare ulteriormente sul bilancio pubblico. Nel provvedimento, infatti, si precisa che la designazione non comporta nuove spese per la Regione.

Al di là dei riferimenti formali – numerosi i richiami a leggi nazionali e regionali su organizzazione amministrativa, digitalizzazione, anticorruzione, trasparenza e parità di genere – la determinazione segna un cambio di passo nella vicenda. Con il CTP, la Regione potrà partecipare in modo attivo alle operazioni disposte dal CTU, portando sul tavolo documenti, rilievi e osservazioni tecniche utili a ricostruire la storia urbanistica e idraulica dell’area di Ippocampo.

La consulenza tecnica sarà chiamata, tra l’altro, a valutare se e in che misura eventuali opere o omissioni degli enti pubblici abbiano contribuito ai danni denunciati dai proprietari. Un’indagine che potrebbe lambire anche scelte di pianificazione passate, interventi di protezione costiera, gestione dei canali di scolo e dei corsi d’acqua che interessano il comprensorio del villaggio.