«La Puglia dei prossimi cinque anni? Più partecipazione e meno decisioni calate dall’alto»

Foggia, 28 novembre 2025. «La Puglia tra cinque anni la vedo sicuramente migliorata». Enzo Quaranta, attuale assessore del Comune di Torremaggiore (con deleghe: Affari generali. Servizi demografici. Performance e controlli interni. Formazione professionale. Organizzazione e decentramento. Rapporti con gli altri Enti. Economato. Fondi strutturali. Infrastrutture sociali. Istituzioni/Fondazioni e società partecipate pubbliche. Politiche della cooperazione. Politiche culturali. Bilancio e programmazione economica) e candidato al Consiglio regionale della Puglia in quota Partito democratico, parte da qui per tracciare il suo orizzonte politico dopo il voto. Un orizzonte che intreccia il giudizio positivo sul presidente eletto e una forte richiesta di cambiamento nei metodi con cui la politica sceglie rappresentanti e priorità.

«Decaro ha le idee chiare – sottolinea Quaranta – lo dimostrerà nei prossimi mesi. Ha presentato un programma serio, chiaro, e credo che interverrà in maniera forte nei settori che ha indicato. Noi saremo a sua disposizione, pronti a collaborare nei nostri territori per agevolarne il lavoro».

Ma la partita per Quaranta non finisce con lo spoglio delle schede.

L’assessore di Torremaggiore rivendica il patrimonio umano e politico costruito attorno alla sua candidatura e annuncia l’impegno a non disperderlo. «Il mio mondo, nei prossimi mesi, sarà prendermi cura del patrimonio umano che è stato vicino a noi in questa competizione elettorale e fare in modo che quel patrimonio e quella visione della politica non vadano dispersi».

Da qui nasce anche la sua proposta per il partito: «Non lancerò alcuna sfida personale per la segreteria provinciale – chiarisce – ma porrò un tema politico: cambiare il modello. O torniamo a dare forza ai circoli di base, che devono tornare a essere protagonisti, oppure continueremo a perdere contatto con la nostra gente. Noi chiediamo maggiore partecipazione, chiediamo un cambio di modello anche a livello provinciale: non è un fatto di persone, è un fatto di visione».

Quaranta rivendica un’idea di militanza fatta di presenza costante e ascolto: «Dal giorno dopo la campagna elettorale ho continuato a girare nei territori: sono stato a San Paolo, poi a San Severo, questa sera sarò ad Apricena. Il contatto con i cittadini non si ferma il giorno dopo le elezioni: va coltivato, bisogna continuare a capire le loro istanze e farsi loro portavoce».

Il nodo centrale, per il dirigente dem torremaggiorse, è la partecipazione reale, non solo evocata nei discorsi. Per questo Quaranta lega il tema dei territori alla battaglia per una nuova legge elettorale: «I territori devono far sentire la loro voce al partito nazionale – insiste – perché cambi la legge elettorale per Camera e Senato. Il proporzionale deve tornare a essere con le preferenze e non con le liste bloccate. I cittadini hanno bisogno di sentirsi partecipi: se le decisioni vengono prese solo dall’alto, l’astensionismo continuerà a crescere».

Da questa impostazione nasce anche la lettura del risultato elettorale: «Stare in mezzo alla gente, costruire un rapporto diretto, credo ci abbia consentito di avere un ottimo risultato. Non è bastato per essere eletti, ma ripartiamo da qui: dai territori, dall’Alto Tavoliere, dal Subappennino, da tutte quelle aree che vogliono tornare a partecipare attivamente alla politica. Questo è il modello che vogliamo portare anche all’interno del partito e che vogliamo sia condiviso da tutti».

C’è poi il nodo del cosiddetto “vantaggio competitivo” in lista, soprattutto per alcune candidature trainate da figure di forte richiamo. Quaranta non lo nega: «Il vantaggio competitivo c’è stato – afferma – innanzitutto per come la legge stessa lo determina; poi, in una lista a forte trazione piemontesiana, è stato più semplice per altri candidati abbinare la loro candidatura a quella di Piemontese». Ma il giudizio sul proprio percorso rimane netto: «Tolto Raffaele Piemontese – conclude – credo che la nostra sia stata la candidatura che ha portato il maggior consenso diretto al candidato, un consenso legato al lavoro fatto sul territorio e al rapporto costruito con le persone».

Un messaggio, quello di Quaranta, che guarda oltre il dato numerico e punta a rimettere al centro il ruolo dei territori nelle scelte politiche regionali.

