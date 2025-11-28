Edizione n° 5899

BALLON D'ESSAI

Manfredonia, al Gelsomino Home è già Natale con "Natale Senza Confini"

FESTA Manfredonia, al Gelsomino Home è già Natale con “Natale Senza Confini”

Tutti gli eventi sono gratuiti e iniziano alle ore 17.00, offrendo un’occasione unica per trascorrere pomeriggi in famiglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Novembre 2025
Attualità // Manfredonia //

MANFREDONIA – È ufficialmente iniziata la stagione natalizia al Gelsomino Home, con l’apertura del tradizionale mercatino natalizio più grande della zona e l’inaugurazione del progetto “Natale Senza Confini”, un programma ricco di appuntamenti gratuiti dedicati a tutte le età.

L’inizio delle celebrazioni, il 20 ottobre, ha trasformato gli spazi del Gelsomino in un vero e proprio villaggio natalizio anticipato, con stand decorati, luci scintillanti e profumi di stagione che hanno accolto i primi visitatori.

L’iniziativa ha trasformato il pomeriggio in un momento di divertimento per bambini e famiglie, confermando l’impegno del Gelsomino nel combinare shopping e intrattenimento.

Il calendario degli eventi continua fino a dicembre: Il 29 novembre sarà la volta di Sonic, con laboratori di trucca bimbi e una simpatica macchina per waffle.

Il gran finale è previsto per il 6 dicembre con il Villaggio di Natale, che ospiterà la cassetta per le letterine a Babbo Natale e degustazioni di panettone artigianale, segnando l’inizio ufficiale del periodo natalizio.

Tutti gli eventi sono gratuiti e iniziano alle ore 17.00, offrendo un’occasione unica per trascorrere pomeriggi in famiglia tra musica, giochi e sapori, mantenendo viva la magia del Natale a Manfredonia.

